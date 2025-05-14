Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Добре заробляє на війні». Експерт пояснив, чому Китай не може бути посередником у врегулюванні в Україні

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Добре заробляє на війні». Експерт пояснив, чому Китай не може бути посередником у врегулюванні в Україні
Михайло Гончар: Китай має важелі на Росію і міг би їх задіяти
колаж: glavcom.ua

Гончар: «Ця війна з різних причин вигідна Китаю, він добре заробляє на ній»

Китай не може виступати посередником у врегулюванні війни в Україні, оскільки нинішня ситуація з різних причин вигідна Пекіну. Таку думку висловив Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ», коментуючи можливість залучення Китаю для завершення війни в України. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Гуртом і Путіна легше... Чи допоможе Китай вгамувати Росію?».

Гончар нагадав про спроби України та США залучити Китай до реального посередництва, а не формальної участі в цьому процесі. Однак ці спроби виявилися марними через міцні відносини між Росією та Китаєм, які лише зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення. Візити Сі Цзіньпіна до Москви та Володимира Путіна до Пекіна, а також їхня спільна характеристика відносин як «всеохоплююче партнерство і стратегічна взаємодія» є цьому підтвердженням.

Як нагадує Михайло Гончар, Китай ще у 2015 році допоміг Росії побудувати енергоміст до окупованого Криму. Крім того, Китай став основним джерелом фінансування російського «бюджету війни», імпортуючи значні обсяги нафти та мінеральної сировини, а також постачаючи необхідні матеріали та складники для російського ВПК через прямі поставки або через треті країни.

«Звісно, Китай має важелі на Росію і міг би їх задіяти. Але якщо він є союзником Росії, то впливатиме лише в один спосіб – допомагатиме союзнику. Тому він не може бути посередником, до того ж, ця війна з різних причин вигідна Китаю, він добре заробляє на ній», – підкреслив Михайло Гончар.

На його думку, Китай не зацікавлений у тому, щоб відштовхувати Росію чи примушувати її до примирення, оскільки обидві країни вважають, що вже завдали серйозного удару Заходу, який, на їхню думку, є дезорганізованим, а лідерська роль США слабшає. 

Нагадаємо, комітет міністрів Ради Європи розпочав процес створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Міністри доручили генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення спецтрибуналу шляхом укладення угоди з Україною. «Міністри привітали поточні зусилля, спрямовані на досягнення угоди щодо створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, та підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією», – йдеться в заяві.

Читайте також:

Теги: Китай росія Михайло Гончар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп підтвердив, що таки існує дедлайн, який він визначив для Путіна
Дедлайн Трампа для Путіна
15 квiтня, 13:03
«Трамп прекрасно розуміє, що Путін вийшов з переговорів»
Логіка Трампа, яку ми не розуміємо
15 квiтня, 08:23
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова для перемовин з росіянами в будь-якому форматі. Але умови для цього поки явно не склалися
«Пряма лінія» з Путіним. Україну заганяють у клітку з агресором Тема тижня
2 травня, 16:26
Крупний план рідкісноземельного металу, виробленого на заводі MP Materials у Форт-Ворті, штат Техас
Китай посилює позиції на світовому ринку рідкісноземельних металів
29 квiтня, 23:30
Росія також публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з авіакомпанії «Аерофлот»
Росія хоче придбати у США літаки Boeing за рахунок заморожених активів – Bloomberg
16 квiтня, 15:47
Наслідки ранкової атаки на Харків
У Харкові вже понад 50 постраждалих, пошкоджено 20 багатоквартирних будинків
18 квiтня, 07:10
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
23 квiтня, 16:20
Окупанта запевнили, що у дронів погані камери
Полонений окупант насмішив розповіддю про те, як їх учили ховатися від дронів
27 квiтня, 21:55
У Москві лунали вибухи
Москву та область атаковано безпілотниками
7 травня, 02:47

Політика

«Добре заробляє на війні». Експерт пояснив, чому Китай не може бути посередником у врегулюванні в Україні
«Добре заробляє на війні». Експерт пояснив, чому Китай не може бути посередником у врегулюванні в Україні
Мерц заявив про амбіційні зміни в армії Німеччини
Мерц заявив про амбіційні зміни в армії Німеччини
Рада Європи розпочала створення спецтрибуналу для Росії
Рада Європи розпочала створення спецтрибуналу для Росії
Трамп анонсував найближчими днями «хороші новини» щодо України
Трамп анонсував найближчими днями «хороші новини» щодо України
Економіка Росії перебуває у гіршому стані, ніж заявляє Москва – звіт SITE
Економіка Росії перебуває у гіршому стані, ніж заявляє Москва – звіт SITE
Чи поїде Путін на мирні переговори до Туреччини: відповідь Трампа
Чи поїде Путін на мирні переговори до Туреччини: відповідь Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
71K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
50K
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
25K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
13K
«15 років – не дитина, це вже жінка». Російський фігурист розповів, як познайомився з дружиною

Новини

В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua