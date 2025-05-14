«Добре заробляє на війні». Експерт пояснив, чому Китай не може бути посередником у врегулюванні в Україні

Гончар: «Ця війна з різних причин вигідна Китаю, він добре заробляє на ній»

Китай не може виступати посередником у врегулюванні війни в Україні, оскільки нинішня ситуація з різних причин вигідна Пекіну. Таку думку висловив Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ», коментуючи можливість залучення Китаю для завершення війни в України. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Гуртом і Путіна легше... Чи допоможе Китай вгамувати Росію?».

Гончар нагадав про спроби України та США залучити Китай до реального посередництва, а не формальної участі в цьому процесі. Однак ці спроби виявилися марними через міцні відносини між Росією та Китаєм, які лише зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення. Візити Сі Цзіньпіна до Москви та Володимира Путіна до Пекіна, а також їхня спільна характеристика відносин як «всеохоплююче партнерство і стратегічна взаємодія» є цьому підтвердженням.

Як нагадує Михайло Гончар, Китай ще у 2015 році допоміг Росії побудувати енергоміст до окупованого Криму. Крім того, Китай став основним джерелом фінансування російського «бюджету війни», імпортуючи значні обсяги нафти та мінеральної сировини, а також постачаючи необхідні матеріали та складники для російського ВПК через прямі поставки або через треті країни.

«Звісно, Китай має важелі на Росію і міг би їх задіяти. Але якщо він є союзником Росії, то впливатиме лише в один спосіб – допомагатиме союзнику. Тому він не може бути посередником, до того ж, ця війна з різних причин вигідна Китаю, він добре заробляє на ній», – підкреслив Михайло Гончар.

На його думку, Китай не зацікавлений у тому, щоб відштовхувати Росію чи примушувати її до примирення, оскільки обидві країни вважають, що вже завдали серйозного удару Заходу, який, на їхню думку, є дезорганізованим, а лідерська роль США слабшає.

Нагадаємо, комітет міністрів Ради Європи розпочав процес створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Міністри доручили генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення спецтрибуналу шляхом укладення угоди з Україною. «Міністри привітали поточні зусилля, спрямовані на досягнення угоди щодо створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, та підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією», – йдеться в заяві.