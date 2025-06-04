Керівник ЦПД роз’яснив, чи варто боятись ядерних страшилок Кремля

Навіть теоретичне бажання нанести ядерний удар зашкодить Росії

Ядерні страшилки РФ – це частина пропаганди страху, якою Кремль завжди лякав західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії. Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх, виключно», – йдеться в повідомленні.

Коваленко наголосив, що завжди треба памʼятати, що навіть теоретичне бажання нанести ядерний удар зашкодить Росії набагато більше, бо проти застосування ядерної зброї сьогодні весь світ, а Росія тримається виключно на енергоресурсах, які в неї поки ще купують.

«Вважаю, що не варто допомагати росіянам в пропаганді страху з ядеркою заради трафіку в медіа. Спокійніше», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна у відповідь на операцію «Павутина». Він припускає, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, розраховуючи, що це продемонструє його «непереможність» і змусить Україну капітулювати. За його словами, такий розрахунок може виявитися правильним, оскільки Європа не має ефективного ядерного стримування.