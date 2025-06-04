Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Керівник ЦПД роз’яснив, чи варто боятись ядерних страшилок Кремля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Керівник ЦПД роз’яснив, чи варто боятись ядерних страшилок Кремля
Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх, виключно
фото з відкритих джерел

Навіть теоретичне бажання нанести ядерний удар зашкодить Росії 

Ядерні страшилки РФ – це частина пропаганди страху, якою Кремль завжди лякав західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії. Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх, виключно», – йдеться в повідомленні.

Коваленко наголосив, що завжди треба памʼятати, що навіть теоретичне бажання нанести ядерний удар зашкодить Росії набагато більше, бо проти застосування ядерної зброї сьогодні весь світ, а Росія тримається виключно на енергоресурсах, які в неї поки ще купують.

«Вважаю, що не варто допомагати росіянам в пропаганді страху з ядеркою заради трафіку в медіа. Спокійніше», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна у відповідь на операцію «Павутина». Він припускає, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, розраховуючи, що це продемонструє його «непереможність» і змусить Україну капітулювати. За його словами, такий розрахунок може виявитися правильним, оскільки Європа не має ефективного ядерного стримування.

Читайте також:

Теги: війна Центр протидії дезінформації росія путін ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час ядерної Німеччини настав?
Путін зруйнував усі табу. Німеччина заговорила про ядерну зброю
8 травня, 20:28
Генерала Микола Філатов командував 46-ю дивізією Ракетних військ СРСР, базованою в Первомайську на Миколаївщині
Генерал ракетних військ пояснив, чи збиватимуть ЗСУ ракети з ядерною боєголовкою
8 травня, 14:20
Фахівці ДСНС залатують пробоїни, що утворилися внаслідок атаки російського безпілотника по об’єкту «Укриття» на ЧАЕС 14 лютого 2025 року
Чи вважатиметься удар по АЕС ядерним? Експерт пояснив, яку позицію обрали НАТО та США
10 травня, 18:11
Країн, які готові неафішовано розвиватимуть свої ядерні програми є кілька десятків
Названо держави, які можуть стати ядерними у найближчі десятиліття
11 травня, 18:10
Алі Шамхані: Тегеран вимагає негайного зняття всіх економічних санкцій
Іран відмовиться від ядерної зброї, але є умова для США
15 травня, 13:45
МЗС Ірану стверджує, що переговори «ні до чого не приведуть», якщо Вашингтон вимагатиме відмовитися від збагачення урану
Іран поставив США ультиматум в ядерних переговорах
20 травня, 09:32
Трамп поговорив про розміщення ядерної зброї у космосі
Трамп поговорить із Путіним щодо ядерної зброї у космосі
21 травня, 08:15
США запускають серійне виробництво найпотужнішої авіабомби B61-13 для стратегічної авіації
США запускають виробництво нових ядерних авібомб
29 травня, 19:12
Іранська сторона вважає, що позиція США є односторонньою і нереалістичною
Іран планує відхилити пропозицію США про ядерну угоду. Reuters назвало причину
2 червня, 20:46

Події в Україні

Україну вночі атакували 95 дронів: зафіксовано щонайменше сім влучань
Україну вночі атакували 95 дронів: зафіксовано щонайменше сім влучань
Керівник ЦПД роз’яснив, чи варто боятись ядерних страшилок Кремля
Керівник ЦПД роз’яснив, чи варто боятись ядерних страшилок Кремля
Харків: один із дронів не розірвався та впав у парку
Харків: один із дронів не розірвався та впав у парку
На Сумщині окупанти атакували завод з виробництва біопалива
На Сумщині окупанти атакували завод з виробництва біопалива
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2025 року
Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
191K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
89K
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
70K
У Києві скандал: донька експосадовця Міноборони стверджує, що працівники McDonald’s не пустили її до укриття
66K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua