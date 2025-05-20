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Юрій Богданов Публіцист, блогер

«Дарагой друг Владімір». Трамп знову підігрує Кремлю

glavcom.ua
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Довгоочікувана розмова Путіна та Трампа не призвела до прориву у переговорах
фото з відкритих джерел

Трамп – не посередник, а партнер Путіна? Аналіз телефонної розмови

Про дзвінок підсумкове.

Оце люблю аналітику «Боже, все пропало» і «Насправді це прорив». Насправді ж не змінилося приблизно нічого.

Як я вчора і казав, Трамп після розмови запустив крінжове «Дарагой друг Владімір». Одночасно з цим публічно каже що може колись введе санкції, а може не введе. Тобто абсолютно звичайний Трамп. Який каже взаємно суперечливі думки у рамках однієї бесіди.

Лякалки про «тепер американці вийдуть з перемовин» – вони взагалі про що? По-перше, американців в перемовини ніхто і не запрошував. Це Трамп вирішив перетворитися з партнера України у посередника (насправді – партнера Путіна). Тому нам таке посередництво і за дарма не впало. По-друге, на сьогодні справжні перемовини з перспективою закінчити війну є малореальними.

Люди, які кажуть, що участь США у перемовинах це щось цінне, забувають, що Трамп за столом не намагається нам допомогти. Спочатку він хотів примусити нас до капітуляції, а зараз в кращому випадку намагається умовити на поступки. Це не чесний посередник.

Крім того, коли Путін буде готовий до справжніх перемовин – нам і не потрібна буде чиясь допомога за столом. Бо це буде тільки тоді, коли він не зможе продовжити війну через великі ризики. Все, інших варіантів просто не існує.

Тоді нам знадобиться хіба що медіатор. Але Трамп на цю роль не годиться, для цього і набагато ближча Туреччина чи якась країна арабського Близького Сходу (наприклад, ОАЕ чи Катар). Бо вони основні бонуси зберуть саме з посередництва. Тому гра продовжиться.

Україна, Європа, адекватні американці будуть намагатися довести Трампу, що насправді Путін його не любить і не поважає. Щоб підштовхнути цього нічого жалюгідного нарциса до хоч якихось правильних рішень. Хоча б з почуття «ображеної величі».

Одночасно з цим тиск на Росію буде посилено доступним на сьогодні інструментарієм. Європейська зброя і гроші на українську продовжать надходити. Пакети Джо Байдена – теж.
Нас чекає важке літо. Після нього для перемовин буде більше можливостей. Бо Росія буде слабшою.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін Дональд Трамп Україна переговори

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