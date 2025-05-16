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Втрати ворога станом на 16 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 16 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10825 танків
фото: поліція Херсонської області / Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 16 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 16 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 16 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 971690 (+1100) осіб,
  • танків – 10825 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 22546 (+32) од,
  • артилерійських систем – 27908 (+36) од,
  • РСЗВ – 1385 (+1) од,
  • засоби ППО  – 1167 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35123 (+123),
  • крилаті ракети – 3197 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 48713 (+166) од,
  • спеціальна техніка – 3892 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 16 травня
Втрати ворога станом на ранок 16 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 травня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них два рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 16 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 16 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1178-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна втрати

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