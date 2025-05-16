Втрати ворога станом на 16 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 16 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 16 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 16 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 971690 (+1100) осіб,
- танків – 10825 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 22546 (+32) од,
- артилерійських систем – 27908 (+36) од,
- РСЗВ – 1385 (+1) од,
- засоби ППО – 1167 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35123 (+123),
- крилаті ракети – 3197 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од,
- спеціальна техніка – 3892 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 16 травня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них два рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1178-й день повномасштабної війни в Україні.
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