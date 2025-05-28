Головна Світ Політика
search button user button menu button

Помічник Путіна запропонував Україні дату і місце для обміну «меморандумами»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Помічник Путіна запропонував Україні дату і місце для обміну «меморандумами»
Мединський стверджує, що Росія готова одразу почати обговорення кожного з пунктів угоди
скріншот з відео

Російська сторона мала передати українській своє бачення завершення війни

Помічник російського диктатора Володимира Путіна та голова переговорної групи Володимир Мединський заявив, що зателефонував очільнику Міністерства оборони України Рустему Умєрову. Під час розмови соратник Путіна нібито запропонував дату та місце зустрічі для обміну так званими меморандумами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Мединського.

Помічник Путіна стверджує, що готовий після передачі документів «розпочати змістовне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо можливого припинення вогню». За його словами, українська сторона після пропозиції «пішла радитися».

«Мабуть, нарада затягнулася. Чекаємо підтвердження і готові в зазначену нами дату – найближчими днями – особисто зустрітися і почати працювати», – заявив Мединський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий меморандум із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак, за його словами, ці обіцянки досі не реалізовані.

Також Володимир Зеленський заявив, що Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але має стати підсумком конкретних домовленостей.

До слова, США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації.

Читайте також:

Теги: росія переговори Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Миру не бачу в упор. Справедливого миру – тим більше»
У Росії немає жодної причини для того, щоб прагнути миру
12 травня, 13:43
Запорізька атомна станція не виробляє енергію з моменту окупації у 2022 році
Кому перейде Запорізька АЕС? Чи спрацює план американців інтерв’ю
14 травня, 14:30
Президент Володимир Путін вирішив проігнорувати перемир'я, запропоноване Україною
РФ атакує Україну «шахедами». Путін ігнорує перемир'я?
12 травня, 01:28
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готовий посилити санкційний тиск на Росію
Мерц готовий поговорити з Путіним, але є умова
10 травня, 15:55
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
20 травня, 02:23
У Єльці атаковано завод, який виробляє акумулятори для БпЛА
Дрони атакували хімічний завод у Єльці
23 травня, 03:58
РФ заявила про незаконність розпаду Радянського Союзу: аналітики ISW назвали мету
РФ заявила про незаконність розпаду Радянського Союзу: аналітики ISW назвали мету
23 травня, 07:15
Фідан: Туреччина «готова виконати свою роль посередника в переговорах»
Туреччина відправляє міністра до Путіна: говоритимуть про війну в Україні
25 травня, 12:42
На ураженому обʼєкті досі триває пожежа
У Підмосковʼї дрони СБУ уразили підприємство, яке виготовляє крилаті ракети – джерела
Сьогодні, 15:30

Політика

Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським
Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським
Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів
Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів
Помічник Путіна запропонував Україні дату і місце для обміну «меморандумами»
Помічник Путіна запропонував Україні дату і місце для обміну «меморандумами»
Росія створила інструкції для катування українських військовополонених
Росія створила інструкції для катування українських військовополонених
Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС
Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС
Генштаб повідомив деталі ураження російських оборонних підприємств
Генштаб повідомив деталі ураження російських оборонних підприємств

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
108K
Президент повідомив гарні новини з фронту
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
25K
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна
24K
Портнова вбили, але його справа живе. Хто і чому блокує створення військових судів?
22K
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua