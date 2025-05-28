Помічник Путіна запропонував Україні дату і місце для обміну «меморандумами»

Російська сторона мала передати українській своє бачення завершення війни

Помічник російського диктатора Володимира Путіна та голова переговорної групи Володимир Мединський заявив, що зателефонував очільнику Міністерства оборони України Рустему Умєрову. Під час розмови соратник Путіна нібито запропонував дату та місце зустрічі для обміну так званими меморандумами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Мединського.

Помічник Путіна стверджує, що готовий після передачі документів «розпочати змістовне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо можливого припинення вогню». За його словами, українська сторона після пропозиції «пішла радитися».

«Мабуть, нарада затягнулася. Чекаємо підтвердження і готові в зазначену нами дату – найближчими днями – особисто зустрітися і почати працювати», – заявив Мединський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий меморандум із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак, за його словами, ці обіцянки досі не реалізовані.

Також Володимир Зеленський заявив, що Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але має стати підсумком конкретних домовленостей.

До слова, США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації.