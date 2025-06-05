Залишилася однорічна дитина. На Курщині ЗСУ ліквідували фаната клубу «Зеніт»

Окупанта Райського було знищено у Суджі (Курська область) 30 березня 2025 року

Прощання з ліквідованим окупантом пройде 11 червня

Сили оборони ліквідували російського окупанта – фаната футбольного клубу «Зеніт» Ігоря Райського. Про це повідомляє «Главком».

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що Райського було знищено у Суджі (Курська область) 30 березня 2025 року. Довгий час про його долю нічого не було відомо, але нещодавно підтвердився факт його смерті.

Прощання з ліквідованим окупантом пройде 11 червня.

У Райського залишилася однорічна дитина.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.