У Москві чоловік застрелив двох людей у діловому центрі (фото)

Конфлікт, ймовірно, стався через зауваження щодо маски

У столиці РФ Москві чоловік відкрив стрілянину в Багатофункціональному центрі («МФЦ «Мої документи»). Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на місцеві телеграм-канали та правоохоронців.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Інформацію про стрілянину підтвердило ЗМІ джерело в управлінні МВС Москви.

Внаслідок інциденту загинули охоронець та співробітниця-оператор. Повідомляється про чотирьох поранених. Одним із постраждалих внаслідок стрілянини виявилася дитина, 10-річна дівчинка.

Як пишуть росЗМІ, вже відома особа чоловіка, який застрелив двох людей у «МФЦ». Це чоловік на ім’я Сергій Глазов, йому 45 років.

Фото ймовірного стрілка оприлюднили російські ЗМІ

«Наразі зловмисника затримано. Джерело, знайоме із ситуацією, розповіло, що чоловік відкрив стрілянину з пістолета під час конфлікту через маску», – пишуть ЗМІ.

Як повідомили у Слідчому комітеті РФ, порушено кримінальну справу.

При собі у Сергія Глазова була сумка із проводами. Наразі її обстежують експерти.

Затриманий про мотив злочину нічого не каже. Розповідає слідчим про пандемію та світову змову.