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    У Москві чоловік застрелив двох людей у діловому центрі (фото)

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    У Москві чоловік застрелив двох людей у діловому центрі (фото)
    фото: Baza

    Конфлікт, ймовірно, стався через зауваження щодо маски

    У столиці РФ Москві чоловік відкрив стрілянину в Багатофункціональному центрі («МФЦ «Мої документи»). Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на місцеві телеграм-канали та правоохоронців.

    За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Інформацію про стрілянину підтвердило ЗМІ джерело в управлінні МВС Москви.

    Внаслідок інциденту загинули охоронець та співробітниця-оператор. Повідомляється про чотирьох поранених. Одним із постраждалих внаслідок стрілянини виявилася дитина, 10-річна дівчинка.

    Як пишуть росЗМІ, вже відома особа чоловіка, який застрелив двох людей у «МФЦ». Це чоловік на ім’я Сергій Глазов, йому 45 років.

    Фото ймовірного стрілка оприлюднили російські ЗМІ
    Фото ймовірного стрілка оприлюднили російські ЗМІ

    «Наразі зловмисника затримано. Джерело, знайоме із ситуацією, розповіло, що чоловік відкрив стрілянину з пістолета під час конфлікту через маску», – пишуть ЗМІ.

    Як повідомили у Слідчому комітеті РФ, порушено кримінальну справу.

    При собі у Сергія Глазова була сумка із проводами. Наразі її обстежують експерти.

    Затриманий про мотив злочину нічого не каже. Розповідає слідчим про пандемію та світову змову.

    Теги: Росія вбивство документи стрілянина
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    У Москві чоловік застрелив двох людей у діловому центрі (фото)