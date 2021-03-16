У Москві горить бізнес-центр (відео)

Площа загорання будівлі наразі невідома

Сьогодні, 16 березня, на півночі Москви загорілося адміністративна будівля.

Пожежа сталася за адресою: вул. Новодмитрівська, будинок 2, корпус 2. «За даною адресою знаходиться 20-поверховий адміністративний будинок», – повідомили РБК у прес-службі ГУ МНС по Москві.

За цією адресою розташований бізнес-центр «Савеловський Сіті».

Підрозділи МНС виявили загоряння на 17 поверсі в одному з кабінетів. Що саме горить і площа загоряння на даний момент уточнюється. Близько 300 людей, що знаходилися в будівлі, самостійно покинули її до прибуття рятувальників.

Пожар в БЦ «Савеловский Сити» локализовали на площади 5 кв.м, сообщили в МЧС. Там на 17 этаже горит оборудование в помещении вентиляционной камеры. https://t.co/WWimyHFjr7 — Телеканал 360° (@360tv) March 16, 2021

Департамент транспорту Москви в Telegram-каналі повідомив, що рух по Новодмитрівській вулиці через пожежу ускладнено.