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    У Москві горить бізнес-центр (відео)

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    Загорання виникло на 17 поверсі будівлі - У Москві горить бізнес-центр (відео)
    Загорання виникло на 17 поверсі будівлі
    Фото: скріншот відео

    Площа загорання будівлі наразі невідома

    Сьогодні, 16 березня, на півночі Москви загорілося адміністративна будівля.

    Пожежа сталася за адресою: вул. Новодмитрівська, будинок 2, корпус 2. «За даною адресою знаходиться 20-поверховий адміністративний будинок», – повідомили РБК у прес-службі ГУ МНС по Москві.

    За цією адресою розташований бізнес-центр «Савеловський Сіті».

    Підрозділи МНС виявили загоряння на 17 поверсі в одному з кабінетів. Що саме горить і площа загоряння на даний момент уточнюється. Близько 300 людей, що знаходилися в будівлі, самостійно покинули її до прибуття рятувальників.

    Департамент транспорту Москви в Telegram-каналі повідомив, що рух по Новодмитрівській вулиці через пожежу ускладнено.

    Теги: пожежа Росія рятувальники
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