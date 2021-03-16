Кремль побачив у Кримській платформі «зазіхання на територіальну цілісність РФ»

На саміті «Кримської платформи» 23 серпня планується затвердження документа, що засуджує політику РФ стосовно окупованого Криму

У Росії заявили, що всі зусилля України щодо повернення Криму нібито є «нелегітимними»

У МЗС Росії заявили, що Кремль розглядатиме участь будь-яких країн у «Кримській платформі» як недружній крок, як «пряме зазіхання на її територіальну цілісність».

Про це сказала представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє пресслужба відомства.

Вона заявила, що всі зусилля України щодо повернення Криму нібито «є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти Російської Федерації».

«Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу «Кримська платформа», як недружній щодо Росії крок, як пряме зазіхання на її територіальну цілісність», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, на саміті «Кримської платформи» 23 серпня планується затвердження документа «Кримська хартія», що засуджує політику РФ стосовно окупованого Криму.

До слова, YouTube позначив російський фільм про окупацію Криму як образливий.

Додамо, що Євросоюз вкотре закликав РФ негайно звільнити усіх кримських політв’язнів. У Європейському Союзі нагадали про свою «непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів» та закликали Росію діяти аналогічним чином

Також 11 березня РНБО ухвалила проект стратегії деокупації Криму.

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