  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Це політичний булінг. Україна відповіла на погрози РФ щодо Кримської платформи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія окупувала Крим навесні 2014 року - Це політичний булінг. Україна відповіла на погрози РФ щодо Кримської платформи
    Росія окупувала Крим навесні 2014 року
    Фото ілюстративне

    МЗС України нагадало Росії, що на рівні ООН окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії

    Погрози Росії на адресу майбутніх учасників «Кримської платформи» є «політичним боулінгом». Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.

    Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

    «Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики», – зазначив він.

    Ніколенко наголосив, що на рівні ООН окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії. Тому в Росії на півострові єдиний статус – держава-окупант.

    Таким чином, за словами речника МЗС, слова про посягання на «територіальну цілісність» Росії – це приклад спотвореного сприйняття реальності.

    «Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не відносяться Крим і Севастополь», – додав Ніколенко.

    Нагадаємо, у МЗС Росії заявили, що Кремль розглядатиме участь будь-яких країн у «Кримській платформі» як недружній крок, як «пряме зазіхання на її територіальну цілісність».

    Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що всі зусилля України щодо повернення Криму нібито «є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти Російської Федерації».

    Також 11 березня РНБО ухвалила проект стратегії деокупації Криму.

    Читайте також:
    Теги: МЗС Крим Росія ООН Україна окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies