Це політичний булінг. Україна відповіла на погрози РФ щодо Кримської платформи

МЗС України нагадало Росії, що на рівні ООН окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії

Погрози Росії на адресу майбутніх учасників «Кримської платформи» є «політичним боулінгом». Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики», – зазначив він.

Ніколенко наголосив, що на рівні ООН окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії. Тому в Росії на півострові єдиний статус – держава-окупант.

Таким чином, за словами речника МЗС, слова про посягання на «територіальну цілісність» Росії – це приклад спотвореного сприйняття реальності.

«Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не відносяться Крим і Севастополь», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, у МЗС Росії заявили, що Кремль розглядатиме участь будь-яких країн у «Кримській платформі» як недружній крок, як «пряме зазіхання на її територіальну цілісність».

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що всі зусилля України щодо повернення Криму нібито «є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти Російської Федерації».

Також 11 березня РНБО ухвалила проект стратегії деокупації Криму.