У центрі Києва сталася пожежа в ресторані

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає

Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на вулиці Сагайдачного у Подільському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що у понеділок о 20:22 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного, 10.

По прибуттю було встановлено, що загоряння виникло у витяжній шафі ресторану з розповсюдженням на електрокабелі та загрозою розповсюдження на перекриття між першим та другим поверхом.

«О 21:33 загоряння було локалізовано на площі 35 м2, та о 21:39 ліквідовано. На місці події було залучено п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів», – заявили у ДСНС.

Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

До слова, сьогодні у реанімації київської лікарні сталася пожежа.