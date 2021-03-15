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    У центрі Києва сталася пожежа в ресторані

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    Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство - У центрі Києва сталася пожежа в ресторані
    Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство
    Фото: ДСНС

    Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає

    Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на вулиці Сагайдачного у Подільському районі столиці.

    Про це повідомила пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що у понеділок о 20:22 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного, 10.

    По прибуттю було встановлено, що загоряння виникло у витяжній шафі ресторану з розповсюдженням на електрокабелі та загрозою розповсюдження на перекриття між першим та другим поверхом.

    «О 21:33 загоряння було локалізовано на площі 35 м2, та о 21:39 ліквідовано. На місці події було залучено п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів», – заявили у ДСНС.

    Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

    До слова, сьогодні у реанімації київської лікарні сталася пожежа.

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
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