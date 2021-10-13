У Москві підліток у камуфляжі влаштував стрілянину біля школи (фото, відео)

Зловмисник довгий час стояв біля навчального закладу з автоматом, після чого кілька разів вистрілив у повітря та втік

У Москві підліток відкрив вогонь біля однієї зі шкіл, навчальний заклад оточили. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Інцидент трапився біля школи №1260 на південному заході російської столиці та спровокував справжню паніку. Спочатку зловмисник довгий час стояв біля навчального закладу з автоматом, після чого кілька разів вистрілив у повітря та втік.

Попри це, в класах забарикадували всі двері.Крім того, всіх учнів у школах, поруч з якими чули звуки пострілів, відпустили по домівках.

фото: Telegram-канал Baza

Невдовзі стрілка затримали – ним виявився 17-річний Олександр Соболєв. Під час перевірки його зброя виявилася страйкбольною. Зараз у нього вдома працюють співробітники ФСБ.

Імовірний стрілок Олександр Соболєв / фото: Telegram-канал Baza

Причини його вчинку поки не розголошуються. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського державного університету Тимур Бекмансуров прийшов із рушницею Huglu в кампус свого вишу і влаштував бійню.

Загинули шість осіб, ще 28 людей отримали вогнепальні поранення та різні травми. Сам стрілець при затриманні був поранений, однак вижив.

До слова, за інформацією ЗМІ, батько пермського стрільця Бекмансурова виявився бойовиком «Л/ДНР».