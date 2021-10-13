  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Москві підліток у камуфляжі влаштував стрілянину біля школи (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    17-річний Олександр Соболєв відкрив стрілянину біля російської школи - У Москві підліток у камуфляжі влаштував стрілянину біля школи (фото, відео)
    17-річний Олександр Соболєв відкрив стрілянину біля російської школи
    фото: Mash

    Зловмисник довгий час стояв біля навчального закладу з автоматом, після чого кілька разів вистрілив у повітря та втік

    У Москві підліток відкрив вогонь біля однієї зі шкіл, навчальний заклад оточили. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

    Інцидент трапився біля школи №1260 на південному заході російської столиці та спровокував справжню паніку. Спочатку зловмисник довгий час стояв біля навчального закладу з автоматом, після чого кілька разів вистрілив у повітря та втік.

    Попри це, в класах забарикадували всі двері.Крім того, всіх учнів у школах, поруч з якими чули звуки пострілів, відпустили по домівках.

    фото: Telegram-канал Baza
    фото: Telegram-канал Baza

    Невдовзі стрілка затримали – ним виявився 17-річний Олександр Соболєв. Під час перевірки його зброя виявилася страйкбольною. Зараз у нього вдома працюють співробітники ФСБ.

    Імовірний стрілок Олександр Соболєв / фото: Telegram-канал Baza
    Імовірний стрілок Олександр Соболєв / фото: Telegram-канал Baza

    Причини його вчинку поки не розголошуються. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, 20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського державного університету Тимур Бекмансуров прийшов із рушницею Huglu в кампус свого вишу і влаштував бійню.

    Загинули шість осіб, ще 28 людей отримали вогнепальні поранення та різні травми. Сам стрілець при затриманні був поранений, однак вижив.

    До слова, за інформацією ЗМІ, батько пермського стрільця Бекмансурова виявився бойовиком «Л/ДНР».

    Теги: Росія кримінал зброя ФСБ школа стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Москві підліток у камуфляжі влаштував стрілянину біля школи (фото, відео)