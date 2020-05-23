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    У світі

    У Москві помер алігатор, який втік під час війни з Берліна

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    На волі представники цього виду живуть в середньому 30-50 років - У Москві помер алігатор, який втік під час війни з Берліна
    На волі представники цього виду живуть в середньому 30-50 років

    Ходили чутки, що крокодил знаходився в особистій колекції глави нацистської Німеччини Адольфа Гітлера

    У Московському зоопарку помер 84-річний алігатор Сатурн, якого доставили в СРСР з Німеччини після Другої світової війни. Як повідомляється на сторінці Московського зоопарку в соцмережі Facebook в суботу, 23 травня, «поважний алігатор» прожив «довге і повне подій життя».

    Він народився в США приблизно в 1936 році і майже відразу ж був доставлений в Берлінський зоопарк, звідки втік після бомбардування 23 листопада 1943 року. Як він провів наступні три роки – загадка. Уже після закінчення Другої світової війни, в 1946 році, плазуна знайшли британські солдати і передали його Радянському Союзу.

    У Московському зоопарку Сатурн прожив 74 роки. Співробітники зоопарку згадують, що він «був перебірливий в їжі і відмінно запам’ятовував довірених кіперів, любив масаж щіткою, а якщо йому щось не подобалося – міг розгризти сталеві хваталки для подачі корму і бетонні декорації».

    84 роки – це «вкрай поважний вік» для алігатора, йдеться в повідомленні. На волі представники цього виду живуть в середньому 30-50 років.

    «Це велике щастя, що кожен з нас міг поглянути йому в очі, просто тихо побути поруч. Він бачив багатьох з нас дітьми. Сподіваємося, що ми його не розчарували», – написали співробітники Московського зоопарку.

    За даними Московського зоопарку, після бомбардування 23 листопада 1943 року загинуло від 20 до 30 алігаторів і крокодилів Берлінського зоопарку. Ще кілька плазунів померли від голоду і зимової температури.
    зоопарк бомбардування тварини СРСР
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