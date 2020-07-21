До 12 років в’язниці: акторові Єфремову пред’явили остаточне звинувачення у вчиненні ДТП



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8 червня Михайло Єфремов влаштував смертельну аварію в центрі Москви

Актора судитимуть у Москві

Прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Єфремова судитимуть за статтею Кримінального кодексу «Порушення особою, яка керує автомобілем, правил дорожнього руху, вчинене в стані сп'яніння, що призвело з необережності до смерті людини».

Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі. Мінімальний термін покарання за цією статтею - п'ять років позбавлення волі.

Справу розглядатиме Пресненський районний суд Москви.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.