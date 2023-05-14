Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Мурманську 19-річний хлопець підпалив військкомат (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Мурманську 19-річний хлопець підпалив військкомат (фото)
Вогонь охопив меблі та техніку в кабінеті соцзабезпечення
фото: Baza

Палію загрожує кримінальна справа

 

У російському Мурманську 19-річний хлопець підпалив місцевий військкомат. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Палій вибив скло на цокольному поверсі, залив раму запальною сумішшю, підпалив її та втік. Вогонь охопив меблі та техніку в кабінеті соцзабезпечення. Пожежники, що прибули на виклик, впоралися з вогнем лише через годину.

19-річний палій
19-річний палій
фото: Baza

Диверсантом виявився 19-річний Шаміль Алієв-Гасанов. Він запевняв, що атакував військкомат не з власних переконань, а через листування з невідомим. Онлайн-співрозмовник нібито шантажував хлопця та обіцяв з ним розправитися, якщо той не підпалить будівлю.

Наразі Шамілю загрожує кримінальна справа. Силовики почали з'ясовувати, чи існував шантажист, з яким нібито листувався хлопець.

Нагадаємо, ввечері 18 квітня у Брянській області повідомили про нібито атаку дроном на будівлю військкомату в місті Новозибків. 

Раніше стало відомо, що московські військові комісаріати використовують систему відеоспостереження міста для визначення місця проживання призовників.

Теги: війна росія пожежа військомат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тільки уточнити: росіяни похвалились цікавими повістками з військкоматів (фото)
Тільки уточнити: росіяни похвалились цікавими повістками з військкоматів (фото)
15 березня, 23:53
У Росії чергова пожежа на військовому об'єкті
У Краснодарі палає будівля військкомату
6 квiтня, 17:19
Основною причиною неявки росіян до військкоматів є проживання не за місцем реєстрації
У Москві військкомати шукають призовників через системи відеоспостереження
18 квiтня, 04:24

Соціум

У Мурманську 19-річний хлопець підпалив військкомат (фото)
У Мурманську 19-річний хлопець підпалив військкомат (фото)
Чорний день російської авіації: Повітряні сили повідомили нові деталі авіатрощі
Чорний день російської авіації: Повітряні сили повідомили нові деталі авіатрощі
У Канаді спалахнула нова масштабна пожежа: деталі
У Канаді спалахнула нова масштабна пожежа: деталі
Нова пожежа в Росії: у Тольятті горить фабрика з виробництва дверей
Нова пожежа в Росії: у Тольятті горить фабрика з виробництва дверей
Сюрприз від Кейт Міддлтон: Принцеса Уельська здивувала глядачів на «Євробаченні-2023»
Сюрприз від Кейт Міддлтон: Принцеса Уельська здивувала глядачів на «Євробаченні-2023»
У Нью-Джерсі стародавній метеорит пробив дах житлового будинку
У Нью-Джерсі стародавній метеорит пробив дах житлового будинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
У Тернополі та Херсоні пролунали вибухи (оновлено)
5213
День матері: яскраві листівки та привітання
4616
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
4512
Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини
4100
Екскомандувача Чорноморського флоту Росії засуджено до 15 років ув’язнення
3634
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:29
В Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 05:40
У Херсоні та Тернополі прогриміли вибухи (оновлено)
Сьогодні, 05:06
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 14 травня
Сьогодні, 04:54
Посол США в Естонії заявив про продовження підтримки України в війні з Росією
Сьогодні, 04:36
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту