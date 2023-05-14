У Мурманську 19-річний хлопець підпалив військкомат (фото)

Вогонь охопив меблі та техніку в кабінеті соцзабезпечення

Палію загрожує кримінальна справа

У російському Мурманську 19-річний хлопець підпалив місцевий військкомат. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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Палій вибив скло на цокольному поверсі, залив раму запальною сумішшю, підпалив її та втік. Вогонь охопив меблі та техніку в кабінеті соцзабезпечення. Пожежники, що прибули на виклик, впоралися з вогнем лише через годину.

19-річний палій фото: Baza

Диверсантом виявився 19-річний Шаміль Алієв-Гасанов. Він запевняв, що атакував військкомат не з власних переконань, а через листування з невідомим. Онлайн-співрозмовник нібито шантажував хлопця та обіцяв з ним розправитися, якщо той не підпалить будівлю.

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Наразі Шамілю загрожує кримінальна справа. Силовики почали з'ясовувати, чи існував шантажист, з яким нібито листувався хлопець.

Нагадаємо, ввечері 18 квітня у Брянській області повідомили про нібито атаку дроном на будівлю військкомату в місті Новозибків.

Раніше стало відомо, що московські військові комісаріати використовують систему відеоспостереження міста для визначення місця проживання призовників.