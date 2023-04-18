У Москві військкомати шукають призовників через системи відеоспостереження

Основною причиною неявки росіян до військкоматів є проживання не за місцем реєстрації

Організації та заклади освіти, у яких працюють і навчаються призовники, надають у військові комісаріати відомості про них

Московські військові комісаріати використовують систему відеоспостереження міста для визначення місця проживання призовників. Про це повідомив військовий комісар столиці РФ полковник Максим Локтєв у коментарі російському ТАСС.

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За його словами, основною причиною неявки росіян до військкоматів є проживання не за місцем реєстрації. І через це їм, мовляв, не вдається вручити повістки.

Також Локтєв зазначив, що питанню призову приділяється велика увага за підтримки мера столиці РФ Сергія Собяніна та головного управління міністерства внутрішніх справ Росії у Москві.

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«За вказівкою мера Москви, організації, у яких працюють призовники, надають у військові комісаріати відомості про них. Освітні організації допомагають нам визначити, де призовник навчається», – сказав військком.

За словами Локтєва, із такою інформацією про людину сповістити її про явку у військкомат не складе труднощів.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який прирівнює електронні повістки до паперових, запроваджує створення реєстру військовозобов'язаних та закриває кордони для ухилянтів.

Як повідомлялося, Держдума РФ остаточно ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Передбачається заборона на виїзд з країни громадянам, які отримали повістку, до їх візиту до військкомату.

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До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, у межах якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.