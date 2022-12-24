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У Мурманську загорілася база постачання (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Мурманську загорілася база постачання (фото)
У російському Мурманську сталася пожежа на базі постачання «Фактор»
фото: МНС РФ

Причина загоряння бази наразі невідома

У російському Мурманську сталася пожежа на базі постачання «Фактор». Про це повідомляє регіональний відділ МЧС РФ.

За даними відомства, повідомлення про займання надійшло рятувальникам о 21:21 за місцевим часом. Як йдеться у повідомленні, з місця евакуйовано п'ять газових балонів. Попередньо, площа пожежі становить 500 кв.м.

Основним напрямом діяльності підприємства є постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту.

Причина загоряння наразі невідома.

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Нагадаємо, 23 грудня у російському місті Кемерово згорів незаконний будинок для людей похилого віку. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 11 людей. 

Також 23 грудня невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

Раніше повідомлялося, що у столиці країни-терористки Росії Москві сталася пожежа у військовій частині, розташованій у Східному адміністративному окрузі. За попередніми даними, пожежа спалахнула у гаражних боксах, розташованих на території частини.

Теги: відео пожежа

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