У Мурманську загорілася база постачання (фото)

У російському Мурманську сталася пожежа на базі постачання «Фактор»

Причина загоряння бази наразі невідома

У російському Мурманську сталася пожежа на базі постачання «Фактор». Про це повідомляє регіональний відділ МЧС РФ.

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За даними відомства, повідомлення про займання надійшло рятувальникам о 21:21 за місцевим часом. Як йдеться у повідомленні, з місця евакуйовано п'ять газових балонів. Попередньо, площа пожежі становить 500 кв.м.

Основним напрямом діяльності підприємства є постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту.

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Причина загоряння наразі невідома.

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Нагадаємо, 23 грудня у російському місті Кемерово згорів незаконний будинок для людей похилого віку. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 11 людей.

Також 23 грудня невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

Раніше повідомлялося, що у столиці країни-терористки Росії Москві сталася пожежа у військовій частині, розташованій у Східному адміністративному окрузі. За попередніми даними, пожежа спалахнула у гаражних боксах, розташованих на території частини.