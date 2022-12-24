У Кемерово згорів будинок для людей похилого віку. Загинули понад 10 осіб (відео)

У Росії згорів будинок для людей похилого віку

На момент пожежі у будинку перебували близько 20 пенсіонерів

У російському місті Кемерово згорів незаконний будинок для людей похилого віку. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 11 людей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Причина пожежі – неправильна експлуатація печі, яка була розміщена на другому поверсі будинку. Другий поверх будівлі повністю згорів.

Зазначається, що на момент пожежі у будинку перебували близько 20 пенсіонерів.

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Повідомляється, що будинок для літніх людей був відкритий нелегально на Таврійській вулиці. Його власником є місцевий мешканець Андрій Смирнов.

Нагадаємо, 23 грудня невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

Раніше повідомлялося, що у столиці країни-терористки Росії Москві сталася пожежа у військовій частині, розташованій у Східному адміністративному окрузі. За попередніми даними, пожежа спалахнула у гаражних боксах, розташованих на території частини.