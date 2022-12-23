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Невідомі підпалили військкомат у Саратовській області (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Невідомі підпалили військкомат у Саратовській області (фото)
фото: Baza

Пожежу вдалося загасити до того, як вона перейшла до інших приміщень

У будівлі військового комісаріату в селі Івантіївка на вулиці Кооперативній виникла пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Невідомі підпалили військкомат у Саратовській області (фото) фото 1

«Підпалити намагалися кабінет чергового – там знайшли пластикову пляшку із залишками бензину та, ймовірно, олії. Пожежу вдалося загасити до того, як вона перейшла до інших приміщень, але кабінет сильно постраждав від вогню. Поліція шукає паліїв», – йдеться в повідомленні.

Невідомі підпалили військкомат у Саратовській області (фото) фото 2

Раніше повідомлялося, що у столиці країни-терористки Росії Москві сталася пожежа у військовій частині, розташованій у Східному адміністративному окрузі. За попередніми даними, пожежа спалахнула у гаражних боксах, розташованих на території частини.

Теги: пожежа поліція військомат росія

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