У Москві горить військова частина (відео)

Постраждалих начебто немає

У столиці країни-терористки Росії Москві сталася пожежа у військовій частині, розташованій у Східному адміністративному окрузі. Про це повідомляє Telegram-канал Baza, за попередніми даними, пожежа спалахнула у гаражних боксах, розташованих на території частини.

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Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. Постраждалих в інциденті немає.

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Нагадаємо, напередодні у Мурманську (Росія) на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» сталося задимлення.