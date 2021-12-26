  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У М'янмі військові знищили ціле село – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Силовики намагалися приховати свій злочин - У М'янмі військові знищили ціле село – ЗМІ

    Силовики намагалися приховати свій злочин

    фото з відкритих джерел

    У М'янмі військові вбили понад 30 людей

    У М'янмі військові напали село та вбили понад 30 осіб. Про це передає Associated Press.

    Військові атакували село Мо Со у провінції Кайя та вбили понад 30 людей, серед яких жінки та діти.

    Як припускає видання, силовики спробували приховати злочин, спаливши тіла та автомобілі.

    «Тіла були зв’язані мотузками перед тим, як їх підпалили», – сказав один зі свідків на умовах анонімності.

    За його словами, усі ті люди не були членами якихось загонів чи ополчень, а простими селянами-біженцями, які ховалися у селі від бойових дій між армією та повстанцями.

    Нагадаємо, через пів року після військового перевороту у М'янмі лідер хунти, що захопила у країні владу, головнокомандувач збройними силами генерал Мін Аун Хлайн заявив про продовження режиму надзвичайного стану на два роки, до серпня 2023 року.

    Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

    Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

    Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту.

    Згодом королева краси із М’янми взяла зброю та приєдналася до повстанців.

    Теги: діти військові переворот село злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У М'янмі військові знищили ціле село – ЗМІ