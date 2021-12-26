У М'янмі військові знищили ціле село – ЗМІ

У М'янмі військові вбили понад 30 людей

У М'янмі військові напали село та вбили понад 30 осіб. Про це передає Associated Press.

Військові атакували село Мо Со у провінції Кайя та вбили понад 30 людей, серед яких жінки та діти.

Як припускає видання, силовики спробували приховати злочин, спаливши тіла та автомобілі.

«Тіла були зв’язані мотузками перед тим, як їх підпалили», – сказав один зі свідків на умовах анонімності.

За його словами, усі ті люди не були членами якихось загонів чи ополчень, а простими селянами-біженцями, які ховалися у селі від бойових дій між армією та повстанцями.

Нагадаємо, через пів року після військового перевороту у М'янмі лідер хунти, що захопила у країні владу, головнокомандувач збройними силами генерал Мін Аун Хлайн заявив про продовження режиму надзвичайного стану на два роки, до серпня 2023 року.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту.

Згодом королева краси із М’янми взяла зброю та приєдналася до повстанців.