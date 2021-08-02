Військова хунта в М'янмі продовжила на два роки надзвичайний стан

В окремо поширеній заяві повідомляється про створення «тимчасового уряду» М’янми

Через пів року після військового перевороту у М'янмі лідер хунти, що захопила у країні владу, головнокомандувач збройними силами генерал Мін Аун Хлайн заявив про продовження режиму надзвичайного стану на два роки, до серпня 2023 року. Про це він повідомив у телезверненні, пише Deutsche Welle.

Нові загальні вибори, зазначив він, буде проведено лише в другій половині 2023 року.

«Обіцяю, що вибори гарантовано відбудуться за участю кількох партій», – запевнив лідер хунти. В окремо поширеній заяві повідомляється про створення «тимчасового уряду» і призначення Мін Аун Хлайна прем'єр-міністром.

Того ж дня в М'янмі відбулися невеликі демонстрації. Зокрема, в місті Калемьо на півночі країни протестувальники тримали банер з написом «Сила для революції».

У промисловому мегаполісі Янгон противники хунти провели ходу зі смолоскипами.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту.

Згодом королева краси із М’янми взяла зброю та приєдналася до повстанців.