У МЗС Польщі припускають, що Росія готується до наступальних дій

Останнім часом РФ нарощує чисельність військ поблизу кордонів з Україною на півночі, сході і півдні

Росія активно нарощує війська на східному кордоні з Україною, це нагадує ситуацію 2014 року, коли Крим був незаконно анексований. Про це заявив замголови МЗС Польщі Павел Яблонські в інтерв’ю «Польському радіо».

«Те, що там зараз відбувається, створює враження, що Росія готується до якихось дій або що вона готова до дій, які можуть мати наступальний характер», – наголосив дипломат.

За словами Яблонські, вкрай важливо протистояти агресивним діям РФ. «Не можна допускати пом’якшення підходу до держави, яка не перестає порушувати міжнародне право», – додав він.

Останнім часом РФ нарощує чисельність військ поблизу кордонів з Україною на півночі, сході і півдні, а також в окупованому Криму. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу у Раді сказав, що Росія стягнула до кордону з Україною 28 батальйонних тактичних груп.

За даними української розвідки, Росія готує широкомасштабні провокації на сході України. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що РФ «переміщує війська на своїй території на свій розсуд» і це «не має нікого турбувати».

Тим часом, Варшава здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації за агресивні дії проти України. «Польща постійно працює над посиленням санкційного режиму ЄС проти Росії через її агресивну політику в Україні», – повідомили у польському зовнішньополітичному відомстві.