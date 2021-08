Свідки стверджують, що вибух був викликаний ракетою, що влучила у житловий будинок

У Кабулі прогримів новий вибух. Про це повідомляє афганське агентство Asvaka.

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021

Зазначається, що про жертви і постраждалих в результаті вибуху поки не відомо.

Агентство також опублікувало відео з місця вибуху, на якому видно чорний дим, що піднімається над будинком.

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Як повідомлялося, Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула. Ще 15 військових США були поранені.