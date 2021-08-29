У Кабулі прогримів новий вибух
Свідки стверджують, що вибух був викликаний ракетою, що влучила у житловий будинок
У Кабулі прогримів новий вибух. Про це повідомляє афганське агентство Asvaka.
#Breaking:— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021
An explosion was heard in #Kabul.
Witnesses say the blast was caused by a rocket hitting a residential house in the Gulai area of Khajeh Baghra, in the 11th security district.
There are no reports of casualties in this incident yet. pic.twitter.com/80vpRjlokk
Зазначається, що про жертви і постраждалих в результаті вибуху поки не відомо.
Агентство також опублікувало відео з місця вибуху, на якому видно чорний дим, що піднімається над будинком.
#Breaking:— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021
Footage of the explosion in #Kabul.
Witnesses say the blast was caused by a rocket hitting a residential house in the Gulai area of Khajeh Baghra, in the 11th security district.
There are no reports of casualties in this incident yet. pic.twitter.com/UHt4O1R1wN
Watch: The latest blast heard in Kabul was a rocket that "initial information shows hit a house,” AFP reports, citing a security official. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/hgTmlNIsOd— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.
У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.
За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.
До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.
Як повідомлялося, Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула. Ще 15 військових США були поранені.