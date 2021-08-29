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    У Кабулі прогримів новий вибух

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    Новий потужний вибух стався неподалік аеропорту Кабула - У Кабулі прогримів новий вибух
    Новий потужний вибух стався неподалік аеропорту Кабула
    Фото з відкритих джерел

    Свідки стверджують, що вибух був викликаний ракетою, що влучила у житловий будинок

    У Кабулі прогримів новий вибух. Про це повідомляє афганське агентство Asvaka.

    Зазначається, що про жертви і постраждалих в результаті вибуху поки не відомо.

    Агентство також опублікувало відео з місця вибуху, на якому видно чорний дим, що піднімається над будинком.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

    За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Як повідомлялося, Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула. Ще 15 військових США були поранені.

    Теги: вибух ЗМІ Афганістан Талібан Twitter
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    У Кабулі прогримів новий вибух