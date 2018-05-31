У Німеччині чоловік влаштував різанину у поїзді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція не пов'язує напад з терористичною атакою

Поліція ліквідувала нападника

У Німеччині в поїзді, що йшов з Кельна на північ країни, чоловік напав з ножем на пасажира.

Внаслідок нападу постраждалий дістав серйозні ножові поранення, також поранена поліцейська.

Як повідомляє DW, поліція ліквідувала чоловіка, який поранив ножем одного з пасажирів поїзда, що прямував з Кельна. Повідомлення про напад надійшли, коли потяг прибув на вокзал міста Фленсбург.

Коли представники влади підійшли до чоловіка, який перебував у вагоні, він напав на одного з правоохоронців. Жінка поліцейська дістала поранення, однак вистрілила в озброєного чоловіка. Після цього інший поліцейський застрелив підозрюваного.

Як додає Bild, на одній із залізничних станцій поліція, вже попереджена, чекала на прибуття потяга. Місце очепили правоохоронці та медики, людей евакуювали. Причини інциденту будуть з’ясовувати.

Поліція не пов'язує напад з терористичною атакою.

Нагадаємо, вранці 29 травня в бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції. Загинув також пасажир автівки, що проїжджала повз. Після цього нападник узяв у заручниці жінку.

Згодом зловмисника застрелили правоохоронці. Ще двоє поліцейських дістали поранення.

Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

До слова, 22 травня у житловому комплексі міста Панама-Сіті у Флориді (США) сталася стрілянина. Загинула людина, декілька було поранено. Нападником виявився 49-річний чоловік.