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    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад у Бельгії

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    Терористи ІДІЛ - «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад у Бельгії
    Терористи ІДІЛ

    Чоловіка, який влаштував напад у Льєжі, застрелили правоохоронці

    Радикальне ісламістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за озброєний напад у бельгійському Льєжі, внаслідок якого загинули двоє поліцейських та пасажир авто.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Нагадаємо, вранці 29 травня в бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції. Загинув також пасажир автівки, що проїжджала повз. Після цього нападник узяв у заручниці жінку.

    Згодом зловмисника застрелили правоохоронці. Ще двоє поліцейських дістали поранення.

    До слова, 22 травня у житловому комплексі міста Панама-Сіті у Флориді (США) сталася стрілянина. Загинула людина, декілька було поранено. Нападником виявився 49-річний чоловік.

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