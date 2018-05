«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад у Бельгії

Чоловіка, який влаштував напад у Льєжі, застрелили правоохоронці

Радикальне ісламістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за озброєний напад у бельгійському Льєжі, внаслідок якого загинули двоє поліцейських та пасажир авто.

Про це повідомляє Associated Press.

#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency