«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад у Бельгії
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Чоловіка, який влаштував напад у Льєжі, застрелили правоохоронці
Радикальне ісламістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за озброєний напад у бельгійському Льєжі, внаслідок якого загинули двоє поліцейських та пасажир авто.
Про це повідомляє Associated Press.
#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency— AFP news agency (@AFP) 30 травня 2018 р.
Нагадаємо, вранці 29 травня в бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції. Загинув також пасажир автівки, що проїжджала повз. Після цього нападник узяв у заручниці жінку.
Згодом зловмисника застрелили правоохоронці. Ще двоє поліцейських дістали поранення.
До слова, 22 травня у житловому комплексі міста Панама-Сіті у Флориді (США) сталася стрілянина. Загинула людина, декілька було поранено. Нападником виявився 49-річний чоловік.