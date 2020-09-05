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    У світі

    У Німеччині демонстранти напали на поліцію

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    Приводом для демонстрації стало виселення лівих активістів з покинутого будинку - У Німеччині демонстранти напали на поліцію
    Приводом для демонстрації стало виселення лівих активістів з покинутого будинку

    Під час сутичок поліція застосувала сльозогінний газ

    У Лейпцигу (Німеччина) у п’ятницю ввечері спонтанна демонстрація переросла у сутички з поліцією. Про це повідомляє Spiegel.

    За даними поліції, люди в масках закидали бруківкою і цеглою поліцейський відділок і прибулі екстрені служби, підпалили сміттєві баки і встановили палаючі барикади на рейках трамвая.

    «У наших співробітників і транспортні засоби кидали камінням» – повідомила представниця поліції.

    У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

    Про арешти і поранених в результаті сутичок не повідомляється.

    У стихійній демонстрації взяли участь до ста осіб. Майже всі вони були вдягнуті у чорне і були в масках.

    Приводом для несанкціонованої демонстрації стало виселення лівих активістів з покинутого будинку на сході Лейпцига У четвер вже була подібна демонстрація, яку розігнали поліцейські.

    Заворушення у п’ятницю тривали близько години, потім поліція взяла ситуацію під контроль. Місцеві жителі допомогли прибрати з вулиць барикади з дорожніх знаків і палаючих сміттєвих баків. Деякі кричали бунтівникам, щоб вони забиралися з Конневіца (район Лейпцига). В окрузі часто відбуваються заворушення. Зокрема, ще одну демонстрацію призначили на вечір суботи.

    Німеччина протест поліція
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