У Білорусі опублікували «перехоплену» розмову «Варшави й Берліна» про Навального



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Президент Білорусі стверджує, що ніякого отруєння Олексія Навального не було

Через переклад саму розмову не чути та оригінальні слова розібрати неможливо

Telegram-канал «Пул Першого», пов’язаний з пресслужбою президента Білорусі Олександра Лукашенка, опублікував запис нібито «перехопленої» розмови «Берліна та Варшави» про російського опозиціонера Олексія Навального.

Зазначимо, що через переклад саму розмову не чути та оригінальні слова розібрати неможливо.

Розмова ведуть «Нік» з Берліна і «Майк» з Варшави.

Повна розшифровка розмови:

Варшава: Алло! Добрий день, Нік. Як наші справи?

Берлін: Начебто все за планом ... Матеріали по Навальному готові. Будуть передані в адміністрацію канцлера. Очікуємо її заяви.

Варшава: Отруєння підтверджується точно?

Берлін: Послухай, Майк, в даному випадку це не так важливо...Йде війна...А під час війни всякі методи хороші.

Варшава: Згоден. Треба відбити охоту Путіну сунути ніс у справи Білорусі...Це найефективніший шлях - втопити його в проблемах Росії, а їх чимало! Тим більше, найближчим часом у них вибори, день голосування в регіонах Росії.

Берлін: Цим і займаємося...А як ваші справи в Білорусі?

Варшава: Якщо чесно, не дуже. Президент Лукашенко виявився міцним горішком. Вони професіонали і організовані. Зрозуміло, що їх підтримує Росія. Чиновники і військові вірні президенту. Поки працюємо. Решта при зустрічі, не по телефону.

Берлін: Так-так, розумію, тоді до зустрічі, бувай.

Варшава: Бувай.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що ніякого отруєння Навального не було. Він стверджує, що має перехоплений запис розмови Варшави і Берліна з приводу отруєння Олексія Навального. І що заяви канцлера ФРН Ангели Меркель про отруєння російського опозиціонера були сфальсифіковані.

Натомість у Німеччині відповіли, що «твердження пана Лукашенка, зрозуміло, є неправдою».

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі Навального.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новічок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.