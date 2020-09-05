Коронакриза: найбільший бордель Європи збанкрутував



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У борделі Pascha працювали 120 секс-працівниць та 60 людей персоналу

За п’ять місяців, поки у Німеччині заборонена діяльність борделів, заклад повністю витратив усі грошові резерви

У німецькому Кельні збанкрутував найбільший бордель Європи Pascha. Заклад не витримав державних заходів, введених, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це повідомляє місцева газета Express.

В 11-поверховому будинку працювали 120 секс-працівниць та 60 людей персоналу, зокрема масажисти, кухарі, охоронці, перукарі, електрики і прибиральники.

За словами керівника борделю Арміна Лобшайда, за п’ять місяців, поки у Німеччині заборонена діяльність борделів, заклад повністю витратив усі грошові резерви.

Водночас Лобшайд додав, що не оголосив би банкрутство, якби чиновники гарантували, що публічний будинок можна буде відкрити наступного року. Замість цього вони просто відкладали дату відкриття кожні два тижні.

Власник Pascha додав, що заборона борделів може тільки нашкодити, оскільки секс-працівниці продовжують обслуговувати клієнтів, але роблять це підпільно і частіше в набагато гірших умовах.

Тепер Лобшайд думає, що робити з порожньою будівлею. Наразі там живуть дві секс-працівниці, які, за його словами, «просто не знають, куди їм іти».