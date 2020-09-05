«Це жахливо»: Трамп вперше відреагував на отруєння Навального «Новачком»



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Президент США Дональд Трамп про Олексія Навального: «Ситуація мені здається трагічною. Це жахливо»

Глава Білого дому ще «точно не знає, що сталося» з російським опозиціонером

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував інформацію про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок».

Про це повідомляє Bloomberg.

«Я точно не знаю, що сталося. Ситуація мені здається трагічною. Це жахливо. Цього не мало статися. У нас ще немає чітких доказів, але ми подивимося уважніше. Я буду дуже злий, якщо ця інформація підтвердиться». Цікаво, що всі постійно згадують Росію. Я не проти, але нам би варто було більше говорити про Китай, який робить набагато гірші речі», – заявив глава Білого дому.

Згодом Трамп додав: «Судячи з того, що говорить Німеччина, це так».

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі Навального.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.