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У Німеччині затримано українського пенсіонера з пів мільйона євро готівкою (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Німеччині затримано українського пенсіонера з пів мільйона євро готівкою (фото)
Серед одягу у валізі українського пенсіонера знайшлися пачки купюр по 20 та 50 євро, усього майже пів мільйона євро
фото: Bild

Україець із 455 000 євро збирався летіти до Кіпру

У Німеччині в аеропорту Мюнхена затримано українського пенсіонера, який перевозив 455 000 євро готівкою. Про це пише Bild. 

Співробітники аеропорту вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу у його валізі знайшлися пачки купюр по 20 та 50 євро. Усього чоловік мав із собою 455 000 євро, із якими збирався летіти до Кіпру.

Перед цим під час огляду пенсіонер запевняв, що має всього 300 євро. 

«Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу. Це викликало підозру у правоохоронців», – пише видання йдеться у повідомленні.

У митній службі заявили, що зараз з'ясовують, чи є це відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися в українця. Швидше за все, гроші конфіскують на користь Німеччини.

Нагадаємо, що сьогодні вночі у кафе Starbucks у німецькому місті Ульмі невідомий чоловік захопив заручників. За інформацією Bild, озброєний зловмисник утримував чотирьох заручників. Після виклику правоохоронці негайно оточили центр міста навколо кафе. Там проводилася операція порятунку заручників, яка тривала більше години. 

Теги: пенсіонери українці Німеччина аеропорт

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