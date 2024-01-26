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У Німеччині невідомий чоловік захопив заручників у Starbucks

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Німеччині невідомий чоловік захопив заручників у Starbucks
Правоохоронці негайно оточили центр міста навколо кафе
фото: 7aktuell

Поліція застосувала вогнепальну зброю, щоб зупинити зловмисника

У кафе Starbucks у німецькому місті Ульмі невідомий чоловік захопив заручників. Про це пише Bild.

За інформацією видання, озброєний зловмисник у п'ятницю ввечері утримував чотирьох заручників у кафе Starbucks в районі Мюнстерплатц в Ульмі.

У Німеччині невідомий чоловік захопив заручників у Starbucks фото 1
фото: 7aktuell

Після виклику правоохоронці негайно оточили центр міста навколо кафе. Там проводилася операція порятунку заручників, яка тривала більше години.

Як повідомляє Bild, у кафе пролунало чотири постріли. 

У Німеччині невідомий чоловік захопив заручників у Starbucks фото 2
фото: 7aktuell

Згодом озброєний злочинець покинув будівлю з одним із заручників, намагаючись втекти. Співробітники поліції зупинили нападника, застосувавши зброю.

«Поліція застосувала вогнепальну зброю. Зловмисника затримано. Заручник залишився неушкодженим», – пише видання.

Повідомляється, що наразі небезпеки для населення більше немає.

Нагадаємо, у листопаді минулого року озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу.

Повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось подібне до «коктейлів Молотова». У машині чоловік утримував дитину та вимагав випустити їх до Туреччини.

Згодо в аеропорту Гамбурга чоловіка затримали. Він півтори доби тримав 4-річну дитину в заручниках.

Теги: чоловік злочинець населення Німеччина

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