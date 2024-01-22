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Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Близько 200 тис українських чоловіків станом на зараз перебувають у Чехії
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ країни підкреслив, що правового механізму повернення чоловіків в Україну не існує

Чехія не буде відсилати українських чоловіків на батьківщину, навіть якщо Київ офіційно прийме новий законопроєкт «про мобілізацію». Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє CT24.

За словами міністра, країна немає правового механізму, щоб зробити це законно, як того вимагають міжнародні норми.

«Таких механізмів не існує, і вони, звичайно, не відповідали б міжнародному праву і зобов'язанням, які Чехія має на міжнародній арені», – підкреслив він.

Як повідомляється, у Чехії наразі перебуває близько 200 тис українських чоловіків з різними видами віз. Для продовження їх терміну дії необхідний дійсний український паспорт. Отримати новий паспорт можна, подавши заяву у відділенні міграційної служби в Празі, але для отримання документа представники служби можуть вимагати дійсний військовий квиток.

Нагадаємо, уряд Чехії затвердив пріоритети щодо адаптації та інтеграції біженців з України на 2024 та наступні роки. За словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, заходи стосуються житла, працевлаштування та боротьби з дезінформацією. У тому числі має бути підготовлена ​​процедура припинення дії або зміни форми тимчасового захисту осіб, що прибувають.

До слова, у Чехії з 1 січня 2024 року набули чинності поправки до закону Lex Ukrajina, серед яких збільшення виплат на житло. Так, якщо житло зареєстровано, то на одну людину виплата складатиме 6 тис. крон (10 тис грн), а якщо не зареєстровано – 4,8 тис крон (приблизно 8 тис. грн).

Як раніше повідомлялося, українцям, які знайшли собі тимчасовий притулок у Чехії, не треба витрачати багато часу на пошуки роботи. У цій країні є немало вакансій, на які залюбки беруть наших співвітчизників. Стало відомо, яку роботу в Чехії можна знайти українцям, не вдаючись до довгих пошуків. 

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Теги: міністр Чехія паспорт українці

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