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У Нью-Йорку знайдено втрачений 200 років тому вальс Шопена

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Нью-Йорку знайдено втрачений 200 років тому вальс Шопена
Знайдено вальс, який, ймовірно, належав польському композитору Фредерику Шопену
фото з відкритих джерел

Рідкісний рукопис, датований періодом між 1830 і 1835 роками

У сховищі бібліотеки та музею Моргана в Нью-Йорку виявили невідомий раніше вальс. Він, ймовірно, належить польському композитору Фредерику Шопену. Про це повідомляє BBC.

Рідкісний рукопис, датований періодом між 1830 і 1835 роками, виявив куратор  бібліотеки Робінсон Макклеллан, коли каталогізував нові колекції. Він співпрацював із провідним експертом з творчості Шопена для підтвердження автентичності твору. Рукопис не підписаний Шопеном, але у ньому є характерний басовий ключ, властивий його почерку.

У вальсі є незначні помилки в ритмі та нотах, але Макклеллан впевнений, що це твір Шопена.

Найбільше ми впевнені в тому, що він написаний рукою Шопена, на папері, яким користувався сам композитор. «Те, що не цілком зрозуміло, це чи є ця музика його власною композицією».

Робінсон Макклеллан додав: «Я на 98% впевнений, і багато хто, хто вже чув цей твір, відчувають, що він звучить, як Шопен. Є нетипові риси музики, своєрідний буремний початок, який трохи дивує, але не зовсім виходить за межі його стилю. А мелодія, на мою думку, саме тут відчувається той шопенівський почерк».

Теги: бібліотека Нью-Йорк культура музика США

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