Економіка США вступила в новий суперцикл: видання Business Insider спрогнозувало наслідки

Протягом останніх 15 років економіка США відрізнялася слабким попитом та низькими відсотковими ставками, а тепер усе змінилося

Економіка США вступила до нового суперциклу, про що свідчать результати фінансової політики однієї із найбільших економік світу. Про це пише Business Insider.

Як пишуть журналісти, попередній суперцикл розпочався, коли Федеральна резервна система (ФРС) знизила ключову ставку до 0% у 2008 році, що викликало потрясіння у всьому світі. Тоді різко впала прибутковість казначейських облігацій США, а інвестори зіштовхнулися із серйозними ризиками.

«Венчурні капіталісти не мали життєздатного плану отримання прибутку. А за таких низьких процентних ставок компанії можуть раптово влізти в борги: з 2007 по 2017 рік світовий нефінансовий корпоративний борг подвоївся, сягнувши $66 трлн. До початку пандемії інфляція та зростання заробітної плати залишалися на рівні нижче 3,9%», – йдеться у статті.

Протягом останніх 15 років економіка США відрізнялася слабким попитом та низькими відсотковими ставками, а тепер усе змінилося. За даними видання, для нового суперциклу будуть характерні вищі ключові ставки, ризики, інфляційні ефекти через геополітичну та економічну нестабільність та вплив політики національної безпеки на розвиток промисловості.

Як нагадало видання, з 2022 по 2024 рік, коли ключова ставка ФРС зросла з 0,5 до 5,5%, це не призвело до масових звільнень чи краху економіки – безробіття залишилося на рівні нижче 4,3%, а зростання ВВП стабільне, зазначає видання.

Економісти спрогнозували, що в майбутньому ставка ФРС складе близько 3,5%, що призведе до подорожчання кредитів, збільшення вкладів та доходів за ними, нарощування темпів зростання економіки, а також посилення вимог на ринку праці. Новий суперцикл у США також матиме серйозні наслідки для всього світу та перерозподілить існуючі фінансові потоки.

«З настанням нового суперциклу інвестори, підприємства та уряди, які будували свою діяльність за старою моделлю, можуть зіткнутися з серйозними потрясіннями. Щоб досягти успіху їм доведеться скоригувати свої очікування і знайти способи використовувати нові можливості», – наголошується в статті.

Ті, хто адаптується, «з найбільшою ймовірністю виживуть», а майбутнє буде за тими, «хто може рости разом із ним», зробили висновок автори матеріалу.

Нагадаємо, рівень держборгу Сполучених Штатів, згідно зі звітами експертів, може досягти небувалої позначки $54 трлн. За інформацією ЗМІ, якщо прогноз справдиться, то економічний стан країни буде поставлений під загрозу у світовому масштабі.