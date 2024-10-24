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Білий дім підтвердив, що КНДР відправила своїх військових до Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Білий дім підтвердив, що КНДР відправила своїх військових до Росії
Джон Кірбі прокоментував відправку північнокорейських військ до Росії
фото: CNN

Джон Кірбі: Ми ще не знаємо, чи ці солдати будуть залучені у бойових діях разом із російськими військовими

Північна Корея відправила до Росії щонайменше 3 тис. своїх військових. Вони наразі проходять підготовку на полігонах на Далекому Сході Росії. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

«За нашими оцінками, від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше три тисячі солдатів на схід Росії», – йдеться у заяві.

Кірбі зауважив, що після завершення підготовки ці солдати можуть відправитися на захід Росії, а потім долучитися до бойових дій проти українських військових.

«Ми ще не знаємо, чи ці солдати будуть залучені у бойових діях разом із російськими військовими, але це є вкрай тривожним сценарієм», – сказав радник.

Як повідомлялося, Пентагон має докази розташування військ Північної Кореї на території Росії. За даними Центру протидії дезінформації, північнокорейські солдати, які перебували на Далекому Сході Росії, були переміщені вглиб території країни.

За прогнозами очільника ГУР Кирила Буданова, перші північнокорейські війська прибули до Курської області 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії. 

Раніше стало відомо, що Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

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Теги: США Північна Корея військові війна Україна росія росіяни

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