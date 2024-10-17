У США готують до страти чоловіка за злочин, який експерти вважають неможливим

Роберт Роберсон у суді для перегляду його вироку 2003 року через смерть його дворічної доньки

Роберт Роберсон має померти за вбивство своєї 2-річної дочки у 2002 році

В американському штаті Техас місцевого жителя засудили до страти за злочин, який багато медичних експертів вважають неможливим. Про це пише NBC News.

«Техас готується стратити людину, що стане першою в країні стратою, пов’язаною з випадком «синдрому дитячого струсу». Роберт Роберсон має померти від смертельної ін’єкції о 6 годині вечора за місцевим часом (2.00 18 жовтня 2024 року за київським часом) у в’язниці штату Техас у Хантсвіллі», – пише видання.

Вирок у вигляді смертної кари техаський суд виніс стосовно Роберта Робертсона, який у 2002 році прокинувся вночі та побачив, що його дочка впала з ліжка. Робертсон поклав її назад на ліжко, але зранку дівчинка вже не подавала ознак життя, передає ABC News.

Лікарі, які проводили розтин, виявили на тілі померлої травми, які, як вони вважали, мали насильницьке походження. Один із судових експертів припустив, що причиною смерті був так званий синдром дитячого струсу.

Як зазначають журналісти страту все ще можуть відкласти, якщо губернатор Грег Ебботт задовольнить прохання своєї команди юристів про відстрочку на 30 днів або втрутиться Верховний суд США.

Як пише Texas Tribune, адвокати наполягали, що їхній підзахисний не вбивав свою дворічну дочку і намагаються домогтися скасування страти. Наукове співтовариство останнім часом ставить під сумнів саме існування подібного синдрому. З ініціативи адвокатів Робертсона звернення підписали понад 30 медичних та наукових експертів. Вони заявили, що злочин, у якому його звинувачують, неможливо вчинити.

Юристи підкреслили, що дівчинка в останні дні життя хворіла на запалення легенів. Їй прописали медикаменти, які, як тепер відомо, небезпечні для маленьких дітей, оскільки ускладнюють дихання і іноді призводять до смерті.

Спроби Роберсона оскаржити вирок або принаймні зупинити його страту не увінчалися успіхом. Так, техаський кримінальний апеляційний суд 9 жовтня відхилив як клопотання про зупинення страти, так і нове клопотання про пом'якшення покарання. Робертсон залишається сподіватися, що його помилує губернатор штату.

Нагадаємо, нещодавно друга в історії Сполучених Штатів смертна кара із застосуванням азоту відбулася в американському штаті Алабама. ООН та ЄС розкритикували використання нового методу страти, а також виступили проти ухвалення подібних вироків. Смертна кара за допомогою азоту дозволена в трьох штатах США – Алабамі, Оклахомі та Міссісіпі.