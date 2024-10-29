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Китай тиснув на Байдена, аби той змінив позицію щодо Тайваню – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай тиснув на Байдена, аби той змінив позицію щодо Тайваню – Reuters
Сі Цзіньпін хотів, щоб США говорили про те, що виступають проти незалежності Тайваню
фото з відкритих джерел

Протягом кількох років китайські дипломати підштовхували Сполучені Штати до змін у ставленні до статусу Тайваню

Президент Китаю Сі Цзіньпін минулого року попросив президента США Джо Байдена змінити формулювання, які Сполучені Штати використовують при обговоренні своєї позиції про незалежність Тайваню. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників, знайомих з приватною розмовою лідерів.

Під час зустрічі Байдена і Сі в листопаді минулого року поблизу Сан-Франциско Сі Цзіньпін і його помічники попросили Байдена і його команду змінити формулювання в офіційних заявах США. Китай хотів, щоб США говорили, що виступають проти незалежності Тайваню, замість нинішньої версії, яка полягає в тому, що США «не підтримують» незалежність Тайваню.

За словами двох американських чиновників, помічники Сі неодноразово зверталися з відповідними запитами протягом кількох місяців, однак США відмовилися внести зміни. Протягом кількох років китайські дипломати підштовхували Сполучені Штати до змін у ставленні до статусу Тайваню, який залишається найбільш чутливою сферою в американсько-китайських відносинах.

Сполучені Штати розірвали офіційні відносини з урядом у Тайбеї в 1979 році, але за законом зобов'язані надавати Тайваню, що управляється демократичним шляхом, засоби для самозахисту. Китай вважає Тайвань своєю територією і ніколи не відмовлявся від застосування сили для взяття острова під свій контроль.

За словами одного з джерел, Тайвань був проінформований про нещодавні пропозиції на високому рівні у Вашингтоні.

«Лідери в Пекіні були б раді, якби Джо Байден говорив про Тайвань зовсім інші речі, ніж він говорить, без сумніву», – сказав один з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, додавши, що Байден буде дотримуватися стандартного американського формулювання щодо незалежності Тайваню.

Як зазначає агентство, зміна позиції США, яка полягає в тому, що вони виступають проти незалежності Тайваню, відгукнеться в багатому на торгівлю Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а також серед американських партнерів, конкурентів і супротивників.

Представники урядів двох країн регіону заявили агентству Reuters, що будь-яку таку зміну формулювань вони сприйматимуть як зміну політики США в бік зменшення підтримки оборонних і дипломатичних прагнень Тайбея в той час, коли Пекін посилює військовий тиск.

Нагадаємо, США схвалили пакет постачання зброї Тайваню на $2 млрд. Китай у відповідь обіцяє прийняти контрміри.

Також нещодавно Пекін направив до Тайваню рекордну кількість винищувачів під час військових навчань. За повідомленням Міністерства оборони Тайваню, було зафіксовано загалом 153 військові літаки.

Раніше повідомлялося, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала проведення навчань «Спільний меч – 2024В» навколо Тайваню, щоб стримати прагнення острова до незалежності.

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Теги: Китай США Тайвань Джозеф Байден Сі Цзіньпін

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