Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані
Ізраїльська операція може розширитися за масштабом і перетворитися на довгострокове вторгнення
фото з відкритих джерел

Білий дім підтримує право Ізраїлю захищатися від «Хезболли»

Адміністрація президента США переконана, що наземна операція Ізраїлю в Лівані проти інфраструктури «Хезболли» відповідає праву країни захищатися від загроз з боку терористичних груп. Про це повідомляє CNN.

За словами представника Ради національної безпеки США, американська сторона розуміє, що Ізраїль «буде проводити обмежені операції», щоб знищити інфраструктуру «Хезболли», яка може бути використана проти цивільного населення.

«Це відповідає праву Ізраїлю захищати своїх громадян і безпечно повертати мирних жителів у свої домівки», – заявив речник Ради нацбезпеки США.

Американський чиновник наголосив, що Білий дім «підтримує право Ізраїлю захищатися від «Хезболли» та всіх підтримуваних Іраном терористичних груп».

Також Вашингтон знає, що проведення місії може становити ризик, і продовжуватиме обговорювати її Ізраїлем. Білий дім заявив, що продовжує стежити за ізраїльською операцією на півдні Лівану.

Раніше офіційні особи США повідомили CNN, що ізраїльські колеги поінформували їх про те, що наземна операція Ізраїлю у Лівані мала бути обмеженою за обсягом і тривалістю. Американське видання пише, що разом з тим вони публічно підкреслили можливість того, що така ізраїльська операція може зрештою розширитися за масштабом і перетворитися на довгострокове вторгнення.

Нагадаємо, в ніч проти 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

До слова, раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення

Читайте також:

Теги: Ізраїль Ліван США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки будівлі, де загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла
Стало відомо, скільки ліванців покинули домівки через удари Ізраїлю
Вчора, 10:53
Генсек ООН зробив заяву щодо ліквідації Насралла
Генсек ООН стурбований ліквідацією лідера «Хезболли»
29 вересня, 00:03
Зеленський має представити американському лідеру план перемоги України у війні проти РФ
Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі (фото)
26 вересня, 21:50
Під час удару разом з Акілем були ліквідовані старші оперативники оперативного штабу «Хезболли» і командири підрозділу «Радван»
Ізраїль ліквідував командувача елітного підрозділу «Хезболли»
20 вересня, 19:27
Чи визначить Захід червоні лінії для Росії?
Червоні лінії Заходу. Чи існують вони взагалі?
20 вересня, 15:01
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
17 вересня, 22:28
Мирні перемовини опинилися на межі зриву через намір Ізраїлю залишити за собою контроль над «філадельфійським коридором»
ХАМАС заявив про готовність до припинення вогню без нових умов – Reuters
12 вересня, 05:40
Кірбі наголосив, що Путін повинен припинити говорити про наші вибори, і крапка
У Білому домі закликали Путіна припинити втручатися у вибори США
6 вересня, 06:03
AGM-158 JASSM може бути переданий ЗСУ
Україна може отримати американські високоточні ракети AGM-158 JASSM – Reuters
4 вересня, 10:58

Політика

Гендиректор МАГАТЕ їде до Білорусі
Гендиректор МАГАТЕ їде до Білорусі
Україна може завдавати ударів углиб РФ без чийогось дозволу, але є нюанс
Україна може завдавати ударів углиб РФ без чийогось дозволу, але є нюанс
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані
Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані
У Європі може з'явитися нова мінідержава на зразок Ватикану
У Європі може з'явитися нова мінідержава на зразок Ватикану
Новий Генсек НАТО Марк Рютте: що відомо про нього та ставлення до України
Новий Генсек НАТО Марк Рютте: що відомо про нього та ставлення до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
51K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
46K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
33K
Без Криму і з «Луцькою областю». Як змінилася освіта і наука при Оксені Лісовому
32K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки

Новини

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua