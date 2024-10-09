Байден вперше за тривалий час провів розмову з Нетаньягу

Лідери двох країн обговорили плани Ізраїлю щодо удару у відповідь по Ірану

Президент США Джо Байден у середу, 9 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Лідери двох країн обговорили плани Ізраїлю щодо удару у відповідь по Ірану. Про це повідомляє Reuters.

Телефонна розмова стала першою з серпня і збіглася в часі з різкою ескалацією конфлікту Ізраїлю з Іраном і підтримуваним Іраном ліванським угрупуванням «Хезболла», при цьому не було жодних ознак швидкого припинення вогню для припинення конфлікту з підтримуваним Іраном угрупуванням ХАМАС в Газі.

Близький Схід напружено очікує на відповідь Ізраїлю на ракетний удар, який Тегеран здійснив минулого тижня у відповідь на військову ескалацію Ізраїлю в Лівані. В результаті іранської атаки ніхто в Ізраїлі не загинув, і Вашингтон назвав її неефективною.

Нетаньягу пообіцяв, що заклятий ворог Іран заплатить за свою ракетну атаку, в той час як Тегеран заявив, що будь-яка відплата буде зустрінута величезними руйнуваннями, що викликає побоювання ширшої війни в нафтовидобувному регіоні, яка може втягнути в себе Сполучені Штати.

Нагадаємо, 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Пізніше винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу.

До слова, під час наземної операції на півдні Лівану ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію більш як 400 бойовиків організації «Хезболла».