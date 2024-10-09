Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден вперше за тривалий час провів розмову з Нетаньягу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден вперше за тривалий час провів розмову з Нетаньягу
Останнім часом відносини між Байденом і Нетаньягу стали значно напруженішими
фото з відкритих джерел

Лідери двох країн обговорили плани Ізраїлю щодо удару у відповідь по Ірану

Президент США Джо Байден у середу, 9 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Лідери двох країн обговорили плани Ізраїлю щодо удару у відповідь по Ірану. Про це повідомляє Reuters.

Телефонна розмова стала першою з серпня і збіглася в часі з різкою ескалацією конфлікту Ізраїлю з Іраном і підтримуваним Іраном ліванським угрупуванням «Хезболла», при цьому не було жодних ознак швидкого припинення вогню для припинення конфлікту з підтримуваним Іраном угрупуванням ХАМАС в Газі.

Близький Схід напружено очікує на відповідь Ізраїлю на ракетний удар, який Тегеран здійснив минулого тижня у відповідь на військову ескалацію Ізраїлю в Лівані. В результаті іранської атаки ніхто в Ізраїлі не загинув, і Вашингтон назвав її неефективною.

Нетаньягу пообіцяв, що заклятий ворог Іран заплатить за свою ракетну атаку, в той час як Тегеран заявив, що будь-яка відплата буде зустрінута величезними руйнуваннями, що викликає побоювання ширшої війни в нафтовидобувному регіоні, яка може втягнути в себе Сполучені Штати.

Нагадаємо, 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Пізніше винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу.

До слова, під час наземної операції на півдні Лівану ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію більш як 400 бойовиків організації «Хезболла».

Читайте також:

Теги: США Джозеф Байден Ізраїль Беньямін Нетаньягу війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основні новини ночі, 9 жовтня
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Рютте здійснив перший візит на посаді генсека НАТО до України
Візит Рютте до Києва: Зеленський розкрив деталі зустрічі (фото, відео)
3 жовтня, 14:41
Офіційна зустріч президентів США та України
Зеленський зустрівся з Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна»
26 вересня, 03:47
Президент Чехії заявив, що «найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією»
Президент Чехії заявив, що українські території залишаться під окупацією: реакція МЗС
24 вересня, 19:25
Президент України Володимир Зеленський на церемонії нагородження премії Американської академії досягнень
Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття
23 вересня, 13:00
У Тихорецькому районі РФ палав склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети
ЗСУ потужно вразили два військових арсенали на території Росії
21 вересня, 15:34
Трамп назвав близько 60% американських євреїв «дурнями»
«Ізраїль припинить своє існування». Трамп зробив несподівану заяву
20 вересня, 18:13
Війна має закінчитися відповідно до міжнародного права та відповідно до Статуту ООН
Війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України, – речник генсека ООН
16 вересня, 22:09
Пентагон виділяє гроші на виробництво ракет для F-16, щоб передати їх ЗСУ
Пентагон виділяє гроші на виробництво ракет AMRAAM для України
12 вересня, 07:36

Політика

Байден вперше за тривалий час провів розмову з Нетаньягу
Байден вперше за тривалий час провів розмову з Нетаньягу
Голова Єврокомісії розкритикувала прем'єра Угорщини: що відповів Орбан
Голова Єврокомісії розкритикувала прем'єра Угорщини: що відповів Орбан
Конституційний суд Грузії відхилив призупинення дії закону про іноагентів
Конституційний суд Грузії відхилив призупинення дії закону про іноагентів
Розмови про поступки України у війні лише підбадьорюють Кремль – Bloomberg
Розмови про поступки України у війні лише підбадьорюють Кремль – Bloomberg
Зустріч Контактної групи у форматі «Рамштайн» перенесено
Зустріч Контактної групи у форматі «Рамштайн» перенесено
Литва встановила «зуби дракона» на мосту до Калінінградської області РФ
Литва встановила «зуби дракона» на мосту до Калінінградської області РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
30K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
29K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
6632
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху
4565
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн

Новини

В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Сьогодні, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Сьогодні, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua