Пентагон прокоментував збиття союзниками ракет в Ізраїлі та Україні

Заступниця речника Пентагону розповіла, що США допомагають успішно відбивати повітряні атаки, але не втручаються безпосередньо

Сабріна Сінгх пояснила відмінності у підходах США до надання допомоги Україні та Ізраїлю в питаннях повітряної оборони. Вона підкреслила, що ситуації в цих країнах суттєво різняться, тому підтримка з боку США також адаптована до специфіки кожного конфлікту.

Сінгх зазначила, що від початку російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден зобов’язався надавати Україні необхідну підтримку для успішної оборони на полі бою. Українські сили вже активно та ефективно застосовують системи протиповітряної оборони для відбиття атак, захисту міст і населення.

Заступниця речника також нагадала, що США не планують відправляти власних військових до України, але продовжують підтримувати країну в її боротьбі за повернення суверенної території. За словами Сінгх, глава Пентагону Ллойд Остін регулярно спілкується з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб краще розуміти потреби української армії.

Крім того, Сінгх прокоментувала можливість ведення вогню з повітря по російських цілях з території країн-союзників, таких як Польща чи Румунія. Вона зазначила, що такі дії означали б безпосереднє втягування союзників у війну, що на даний момент не є необхідним, оскільки Україна успішно захищає свої території від російських атак.

Нагадаємо, Пентагон отримає ракети з ядерними боєголовками для запуску з підводних човнів.