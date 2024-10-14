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Заступник Блінкена відвідає Південну Корею на тлі загострення ситуації з КНДР

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заступник Блінкена відвідає Південну Корею на тлі загострення ситуації з КНДР
фото з відкритих джерел

У Сеулі Кемпбелл зустрінеться з низкою високопоставлених посадовців та обговорить провокації КНДР на Корейському півострові

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл прибуде до Південної Кореї на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

У Сеулі Кемпбелл зустрінеться з низкою високопоставлених посадовців Кореї, аби обговорити двосторонню співпрацю для «сприяння безпеці та процвітанню» Індійсько-Тихоокеанського регіону, а також йтиметься про спільні регіональні та глобальні виклики, зокрема про «спільні занепокоєння» держав щодо провокацій КНДР на Корейському півострові.

Крім того, Кемпбелл візьме участь у тристоронній зустрічі зі своїми колегами з Республіки Корея та Японії, аби продовжити обговорення щодо тристороннього співробітництва. Діалог буде зосереджено на ряді регіональних викликів, зокрема на загрозі з боку Північної Кореї, важливості дотримання міжнародного права у Південнокитайському морі та інших темах, пов'язаних з регіональним і глобальним миром та безпекою.

Нагадаємо, Північна Корея наказала артилерійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю бути готовими до ведення вогню. Таким чином, країна реагує на можливе проникнення до Пхеньяну південнокорейських безпілотників.

Як повідомлялося, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні

Раніше Міністерство закордонних справ Російської Федерації висловило протест посольству Японії у Москві через заплановані спільні військові навчання японських та американських військових неподалік російських кордонів.

До слова, американський лідер Джо Байден заявив про готовність США до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю для зменшення ядерної загрози.

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Теги: США Держдепартамент США Північна Корея Південна Корея Японія

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