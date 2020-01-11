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    У світі

    У Пакистані прогримів вибух в мечеті, є загиблі

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    Мечеть після вибуху - У Пакистані прогримів вибух в мечеті, є загиблі
    Мечеть після вибуху

    Вибух забрав життя 14 осіб, 20 отримали поранення

    У мечеті на південному заході Пакистану в п'ятницю, 10 січня, стався вибух, у результаті якого щонайменше 14 осіб загинули, ще 20 постраждали.

    Про це повідомляє видання Doon.

    Зазначається, що вибух стався в Кветті, столиці провінції Белуджистан. Серед жертв - заступник начальника поліції міста.

    «Вибух забрав життя 14 осіб, 20 отримали поранення. Серед загиблих числиться заступник начальника поліції Кветті Аман Улла», - повідомив заступник головного інспектора поліції Белуджистану Абдул Раззак Чима.

    Нагадаємо, вчора у Росії сталася пожежа та вибух на нафтопереробному заводі, в результаті інциденту постраждала щонайменше одна людина.

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