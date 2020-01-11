У Пакистані прогримів вибух в мечеті, є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мечеть після вибуху

Вибух забрав життя 14 осіб, 20 отримали поранення

У мечеті на південному заході Пакистану в п'ятницю, 10 січня, стався вибух, у результаті якого щонайменше 14 осіб загинули, ще 20 постраждали.

Про це повідомляє видання Doon.

Зазначається, що вибух стався в Кветті, столиці провінції Белуджистан. Серед жертв - заступник начальника поліції міста.

«Вибух забрав життя 14 осіб, 20 отримали поранення. Серед загиблих числиться заступник начальника поліції Кветті Аман Улла», - повідомив заступник головного інспектора поліції Белуджистану Абдул Раззак Чима.

Нагадаємо, вчора у Росії сталася пожежа та вибух на нафтопереробному заводі, в результаті інциденту постраждала щонайменше одна людина.