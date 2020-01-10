Пристайко про аварію літака МАУ: недостатньо підстав говорити про теракт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана, 8 січня 2020

Наразі спеціалістам не вдалося зібрати всі частини літака, зазначив Пристайко

Наразі немає достатньо підстав, щоб говорити, що аварія українського літака в Ірані сталася в результаті теракту.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За словами Пристайка, зараз спеціалісти продовжують збирати всі частини українського літака, що розбився поблизу Тегерану.

«Не всі частини літака вдалося зібрати. Обидва двигуни є, є певні важливі частини, які до цього часу не знайдені і не зібрані. Характер пошкоджень зараз аналізується. Є частини літака, які обпалені і наші спеціалісти зараз їх вивчають», - розповів він.

Глава українського зовнішньополітичного відомства додав, що деякі частини літака потребують детального аналізу.

«Є частини, які вимагають детального вивчення, наприклад щодо залишків хімікатів, які можуть бути, чи не були віднесені до вибухової суміші. На сьогоднішній момент у нас немає достатньо підстав говорити, що на залишках літака є якісь речовини, які вказують на теракт чи на ненатуральну катастрофу літака», - пояснив Пристайко.

Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.