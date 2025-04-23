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Землетрус у Стамбулі: момент поштовхів потрапив у прямий ефір (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Землетрус у Стамбулі: момент поштовхів потрапив у прямий ефір (відео)
Землетрус у Туреччині налякав журналістку у прямому ефірі
фото: скриншот з відео

Унаслідок землетрусу, який стався сьогодні вдень у турецькому Стамбулі, постраждали 236 людей

Під час прямої трансляції на телеканалі CNN у Стамбулі стався землетрус. Камери зафіксували серію підземних поштовхів просто в ефірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

У момент інтерв’ю, яке вела журналістка Мелтем Бозбейоглу, приміщення студії раптово почало сильно хитатися, що добре видно на записі.

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Допис, поширений BBC News Ukrainian (@bbc_ua)

Як повідомляє «Укрінформ», унаслідок землетрусу, який стався сьогодні вдень у турецькому Стамбулі, постраждали 236 людей. Люди зазнали травм, коли в паніці намагалися евакуюватися.

«Загалом 236 громадян звернулися до медичних закладів з таких причин, як паніка, травми внаслідок падіння та стрибків… Переважна більшість отримала меддопомогу амбулаторно. Усі вони в задовільному стані, лікування триває», – сказав міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу.

Нагадаємо, що у середу, 23 квітня, у деяких містах Туреччини зафіксували землетрус магнітудою 6,2. Особливо підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі. Зазначається, що перші підземні поштовхи у Стамбулі відчули близько 14:38 (за місцевим часом). Управління з надзвичайних ситуацій оголосило, що епіцентр землетрусу знаходився біля берегів Мармурового моря.

Теги: Туреччина землетрус

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