Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Пакистан номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у деескалації конфлікту з Індією

Уряд Пакистану офіційно номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Таке рішення ухвалено на знак визнання його «рішучого дипломатичного втручання» у конфлікт між Індією та Пакистаном. Про це йдеться у повідомленні уряду Пакистану в соціальній мережі Х, пише «Главком».

У заяві пакистанської сторони наголошується, що «у момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується».

Це втручання, як зазначає уряд Пакистану, є свідченням ролі Трампа як «справжнього миротворця та його відданості розв’язанню конфліктів шляхом діалогу». Особливо підкреслюється «ключове лідерство» президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.

Пакистан висловив сподівання, що «щирі зусилля» Дональда Трампа й надалі сприятимуть регіональній та глобальній стабільності, особливо в контексті поточної ситуації на Близькому Сході.

Номінація Дональда Трампа на Нобелівську премію миру є знаковим кроком, що відображає оцінку Пакистаном його дипломатичних зусиль у регіоні Південної Азії. Це вже не перша спроба висунути Трампа на цю престижну нагороду.

Нагадаємо, Індія та Пакистан, сусіди, чия спільна історія затьмарена кривавим поділом 1947 року, вже майже 80 років живуть у тіні безперервного конфлікту. Цей тривалий розбрат, позначений війнами, прикордонними сутичками та періодами напруженої дипломатії, є одним із найдавніших і найнебезпечніших протистоянь у світі. Про причини протистояння двох ядерних держав розповідає «Главком».

До слова, президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном.

Коментуючи індійські ракетні удари по території, яку контролює Пакистан, глава Білого дому заявив:

«Це ганьба. Ми щойно дізналися про це».

За словами Трампа, конфлікт між двома країнами має давнє коріння. «Люди знали, що щось станеться, виходячи з минулого, оскільки обидві сторони воюють протягом багатьох, багатьох десятиліть і століть», – зазначив він.