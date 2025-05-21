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У Стамбулі стався землетрус магнітудою 4,0

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Стамбулі стався землетрус магнітудою 4,0
фото з відкритих джерел

Землетрус стався на Кумбургазському розломі, що є одним з потенційно небезпечних регіонів для Стамбула.

У Стамбулі було зафіксовано землетрус магнітудою 4,0 бала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Oxu.Az.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, епіцентр підземних поштовхів знаходився у Мармуровому морі біля узбережжя району Бююкчекмедже.

Поштовхи сталися о 00:42 за місцевим часом і були відчутні в кількох районах мегаполіса.

Відомий геолог Наджі Герюр заявив, що землетрус стався на Кумбургазському розломі, що є одним з потенційно небезпечних регіонів для Стамбула.

За його словами, напруження в цій сейсмічній зоні триває з кінця квітня, що вказує на можливу подальшу активність.

Нагадаємо, 23 квітня біля узбережжя Силіврі в Стамбулі о 12:49 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 6,2, який був відчутним у сусідніх провінціях. 

Підземний поштовх був зареєстрований у центральному сегменті Північно-Анатолійського розлому на глибині близько 7 км

під час прямої трансляції на телеканалі CNN у Стамбулі стався землетрус. Камери зафіксували серію підземних поштовхів просто в ефірі. 

Також ми писали, що Землетрус магнітудою 5,2 стався в місті Конья 15 травня, коли президент Володимир Зеленський перебував у Туреччині.

Як зазначають турецькі ЗМІ, через землетрус виліт літака президента України Володимира Зеленського з Анкари до Стамбула було перенесено з 16:00 на 16:30.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. 

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Теги: землетрус Стамбул

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