За класифікацією, це був слабо відчутний землетрус, але жителі Одеської області в соцмережах повідомляють, що все ж відчули коливання

Увечері неділі, 11 травня, неподалік кордону України стався землетрус – підземні поштовхи зафіксували на території Румунії, яка межує з Одещиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний науково-дослідний інститут фізики Землі.

Сейсмічна активність була зафіксована о 21:34:57 за місцевим часом у зоні Вранча. Магнітуда землетрусу склала 4,4, а його осередок залягав на глибині 125 км. Інтенсивність поштовхів класифікували як III за шкалою.

Епіцентр стихії знаходився поблизу кількох румунських міст: 50 км на захід від Фокшані, 59 км на північ від Бузеу, 64 км на схід від Сфанту-Георге, 73 км на схід від Брашова та 87 км на північний схід від Плоєшті.

У Головному центрі спеціального контролю уточнили, що джерело підземних поштовхів розташовувалося за 135 км від українського кордону. За класифікацією, це був слабо відчутний землетрус, але жителі Одеської області в соцмережах повідомляють, що все ж відчули коливання.

Нагадаємо, на південному березі окупованого Криму сталося чотири землетруси: один – у морі, а три – в районі Учан-Су, за 6 кілометрів від Ялти. Сейсмологи зафіксували поштовхи 26 квітня. Про це повідомляє «Главком».

Про землетруси розповів директор Інституту сейсмології та геодинаміки окупаційного Кримського федерального університету ім. Вернадського Юрій Вольфман російським змі.

За його словами, йдеться про чотири землетруси магнітудою від 1,5 до 2 або силою 2-3 бали. Їх зафіксували о 7:00, 10:00, 10:27 і 10:37 у суботу, 27 квітня за Києвом.

До слова, концерт Metallica на футбольному стадіоні коледжу на сході США, розташованому на території кампуса Політехнічного інституту Вірджинії та Державного університету в Блексбурзі був не просто виступом, а цілою сейсмічною подією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

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