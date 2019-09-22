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    У світі

    На протестах в Парижі затримали 163 людини

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    На протестах в Парижі затримали 163 людини
    Фото Укрінформ

    Кліматичний марш у місті був зірваний групою з тисячі екстремістів та радикалів

    Під час акції протесту «жовтих жилетів» поліція затримала 163 людини за протести у забороненому районі. 

    Про це йдеться на сторінці у Twitter префектури поліції.

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    «Затримано 163 людини. 395 оштрафовано (на 135 євро – ред.)», – сказано у повідомленні.

    Раніше повідомлялось про 106 затриманих та 104 оштрафованих учасників протесту.

    Паризька поліція заявила, що кліматичний марш у місті був зірваний групою з тисячі екстремістів та радикалів.

    «Чорний блок формується всередині кліматичного маршу. Будь ласка, відійдіть від насильницьких груп і дозвольте поліції втрутитися», – сказала поліція Парижа, додавши, що втручання передбачає застосування сльозогінного газу.

    Рух «жовті жилети» почався в листопаді минулого року в зв’язку з ростом цін на паливо і переріс в щотижневі протести, які тривали до весни. Влітку протести вщухли у зв’язку із сезоном відпусток. Протести спонукали Макрона провести реформи, включаючи зниження податків і більшу децентралізацію уряду.

    Нагадаємо, французький рух «жовтих жилетів» поновив акції протесту. Париж розгортає тисячі поліцейських, щоб захистити пам’ятки і урядові будівлі цими вихідними на тлі кількох великих акцій протесту: «жовтих жилетів», профспілок і екологічних активістів.

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