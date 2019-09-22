На протестах в Парижі затримали 163 людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Укрінформ

Кліматичний марш у місті був зірваний групою з тисячі екстремістів та радикалів

Під час акції протесту «жовтих жилетів» поліція затримала 163 людини за протести у забороненому районі.

Про це йдеться на сторінці у Twitter префектури поліції.

«Затримано 163 людини. 395 оштрафовано (на 135 євро – ред.)», – сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялось про 106 затриманих та 104 оштрафованих учасників протесту.

Паризька поліція заявила, що кліматичний марш у місті був зірваний групою з тисячі екстремістів та радикалів.

Un black bloc se constitue au sein de la #marchepourleclimat.

Désolidarisez-vous des groupes violents, laissez les #FDO intervenir. pic.twitter.com/DbFzq9Xp0G — Préfecture de Police (@prefpolice) September 21, 2019

«Чорний блок формується всередині кліматичного маршу. Будь ласка, відійдіть від насильницьких груп і дозвольте поліції втрутитися», – сказала поліція Парижа, додавши, що втручання передбачає застосування сльозогінного газу.

Alors que la gare Saint-Lazare est bouclée par les flics, une photographe se fait confisquer son casque de protection. Alors qu'elle le réclame elle se fait taper et gazer #GiletsJaunes #acte45 pic.twitter.com/YyT7knWWFq — Vidhushan V. (@vidooshan) September 21, 2019

Рух «жовті жилети» почався в листопаді минулого року в зв’язку з ростом цін на паливо і переріс в щотижневі протести, які тривали до весни. Влітку протести вщухли у зв’язку із сезоном відпусток. Протести спонукали Макрона провести реформи, включаючи зниження податків і більшу децентралізацію уряду.

Нагадаємо, французький рух «жовтих жилетів» поновив акції протесту. Париж розгортає тисячі поліцейських, щоб захистити пам’ятки і урядові будівлі цими вихідними на тлі кількох великих акцій протесту: «жовтих жилетів», профспілок і екологічних активістів.