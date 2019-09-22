На протестах в Парижі затримали 163 людини
Кліматичний марш у місті був зірваний групою з тисячі екстремістів та радикалів
Під час акції протесту «жовтих жилетів» поліція затримала 163 людини за протести у забороненому районі.
Про це йдеться на сторінці у Twitter префектури поліції.
«Затримано 163 людини. 395 оштрафовано (на 135 євро – ред.)», – сказано у повідомленні.
Раніше повідомлялось про 106 затриманих та 104 оштрафованих учасників протесту.
Паризька поліція заявила, що кліматичний марш у місті був зірваний групою з тисячі екстремістів та радикалів.
Un black bloc se constitue au sein de la #marchepourleclimat.— Préfecture de Police (@prefpolice) September 21, 2019
Désolidarisez-vous des groupes violents, laissez les #FDO intervenir. pic.twitter.com/DbFzq9Xp0G
«Чорний блок формується всередині кліматичного маршу. Будь ласка, відійдіть від насильницьких груп і дозвольте поліції втрутитися», – сказала поліція Парижа, додавши, що втручання передбачає застосування сльозогінного газу.
Alors que la gare Saint-Lazare est bouclée par les flics, une photographe se fait confisquer son casque de protection. Alors qu'elle le réclame elle se fait taper et gazer #GiletsJaunes #acte45 pic.twitter.com/YyT7knWWFq— Vidhushan V. (@vidooshan) September 21, 2019
Нагадаємо, французький рух «жовтих жилетів» поновив акції протесту. Париж розгортає тисячі поліцейських, щоб захистити пам’ятки і урядові будівлі цими вихідними на тлі кількох великих акцій протесту: «жовтих жилетів», профспілок і екологічних активістів.