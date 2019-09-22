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    У світі

    Протест «жовтих жилетів» у Парижі: поліція затримала понад 160 осіб

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    <span>На акціях 21 вересня у Парижі&nbsp;395 протестувальників були оштрафовані</span> - Протест «жовтих жилетів» у Парижі: поліція затримала понад 160 осіб
    На акціях 21 вересня у Парижі 395 протестувальників були оштрафовані

    У суботу більша частина протестувальників уже не вдягала жодних жилетів

    Французькі правоохоронці затримали 163 людини на акціях протесту 21 вересня у Парижі.

    Про це повідомила префектура поліції у Twitter.

    «Затримано 163 людини, 395 оштрафовані», - йдеться в повідомленні.

    Окрім демонстрації «жовтих жилетів» у столиці Франції у суботу також пройшли акції проти пенсійної реформи та на захист навколишнього середовища. Причому, більша частина протестувальників уже не вдягала жодних жилетів.

    Нагадаємо, у суботу в Парижі відбулися чергові акції протесту руху «жовтих жилетів», під час яких поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які прямували до Єлисейських Полів

    Також у єгипетській столиці та ряді інших міст відбулися демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.

    акція Франція Париж арешт протест
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